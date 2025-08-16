Android Auto 15: il nuovo volto dell’intrattenimento di Google

Google ha rilasciato la versione 15 di Android Auto, saltando la 14.9 per introdurre una serie di miglioramenti interessanti. Il nuovo aggiornamento, attualmente in beta ma in arrivo in versione stabile entro fine mese, rivoluziona estetica e funzionalità del sistema. Il cambiamento più evidente è l’adozione del tema Material 3. Ovvero lo stesso linguaggio visivo già presente sugli smartphone Android. L’interfaccia si adatta automaticamente ai colori e allo stile del telefono, creando un’esperienza uniforme e personalizzata.

Il Material3 porta forme arrotondate, colori dinamici e maggiore coerenza grafica. Il look moderno si estende alla barra strumenti, pannello notifiche, impostazioni e app compatibili. È già presente il codice per il Material 3 Expressive Design, una versione ancora più ricca di colori e contrasti, attesa a breve anche su Wear OS e Android Auto.

Google Maps, assistente e intrattenimento: le altre novità di Android Auto 15

Google Maps ottiene una barra di ricerca ridisegnata e più pratica. Ora è divisa in due elementi. Nello specifico avrà una barra più grande per le ricerche e un’icona a forma di valigetta per i percorsi casa-lavoro. Ciò consente un accesso più rapido e sicuro alle destinazioni frequenti, riducendo i tempi di avvio della navigazione. Il sistema integra anche un riconoscimento vocale migliorato, dati sul traffico in tempo reale e suggerimenti di percorsi alternativi basati sulle abitudini di viaggio.

Le animazioni diventano più fluide, con un effetto zoom introdotto al primo avvio e icone tridimensionali dai bordi evidenziati. Android Auto 15 amplia la compatibilità a nuovi marchi, tra cui Firefly, brand elettrico di Nio. Cambia anche la terminologia dell’assistente integrato, ora chiamato “Digital Assistant”, segnale di un possibile rebranding in vista dell’arrivo di Gemini entro l’anno.

Sul fronte dell’intrattenimento, arriva il supporto a NewPipe, client open-source di YouTube. Tale integrazione consente di riprodurre video in modalità solo audio, permettendo agli utenti di ascoltare musica o podcast senza distrazioni visive durante la guida. Insomma, con Android Auto 15, Google non si limita solo ad un aggiornamento estetico. Al contrario, il sistema diventa più intelligente, personalizzato e pronto a integrare nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale.