AMD Adrenalin 26.11.1 ferma le scritture continue sull’SSD

AMD ha distribuito un hotfix per i driver Adrenalin che corregge il bug delle scritture continue sull’SSD di sistema, un difetto emerso nei giorni scorsi su alcune schede grafiche Radeon e in particolare sui modelli più prestigiosi della famiglia RX 7000. Il pacchetto correttivo porta il numero di versione 26.11.1 e non interviene soltanto sul problema principale. Con lo stesso aggiornamento è stato sistemato anche un malfunzionamento collegato, che faceva crescere le operazioni di scrittura sul disco ogni volta che si spostava o si ridimensionava la finestra di un’applicazione.

La questione aveva creato parecchia apprensione tra i possessori di GPU Radeon, e non senza ragione. Il comportamento anomalo del software, infatti, finiva per colpire l’unità di archiviazione principale del computer anche nei momenti in cui il sistema sembrava completamente a riposo. Ora la correzione ufficiale è disponibile e chi utilizza una delle schede interessate può finalmente installarla.

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Il colpevole era il processo atieclxx.exe

AMD aveva ammesso l’esistenza del difetto all’inizio della settimana, individuandone con precisione l’origine. A provocare il problema era l’External Events Client Module, cioè il processo atieclxx.exe, presente nelle release 26.10.1 e 26.10.2 dei driver Adrenalin. Proprio questo componente generava un flusso di dati verso il disco che non si interrompeva mai, nemmeno in assenza di attività da parte dell’utente.

Le segnalazioni raccolte nei giorni precedenti parlavano di velocità di scrittura comprese tra 0,3 MB/s e 5 MB/s. Presi singolarmente sono valori che possono sembrare modesti, quasi trascurabili. Il discorso cambia parecchio quando si fa il conto su un’intera giornata. Anche con il PC apparentemente fermo, quei numeri potevano trasformarsi in un volume compreso tra circa 26 GB e 432 GB di dati scritti quotidianamente sull’unità. Una mole considerevole, soprattutto se moltiplicata per settimane o mesi di utilizzo.

Ed è qui che entrava in gioco la preoccupazione maggiore. A lungo andare un’attività di scrittura così intensa e costante avrebbe potuto ridurre in modo cospicuo la vita dell’SSD, un componente che non dovrebbe certo logorarsi per colpa di un processo di sistema lasciato a lavorare inutilmente in background. Con la versione 26.11.1 dei driver il comportamento dovrebbe tornare nella norma, compreso quello legato alla gestione delle finestre delle applicazioni.

Le soluzioni temporanee da annullare dopo l’aggiornamento

Prima che arrivasse la correzione ufficiale, gli utenti non erano rimasti con le mani in mano. Nel frattempo erano stati individuati alcuni workaround temporanei capaci di arginare il problema. Uno dei più diffusi consisteva nella disattivazione dell’External Events Utility, così da bloccare alla radice il processo responsabile delle scritture. Un’altra strada prevedeva invece la disabilitazione di Resizable BAR direttamente dal BIOS della scheda madre.

Non solo. Nel giro di poco tempo era comparsa anche una piccola applicazione open source realizzata appositamente per tamponare il difetto, a dimostrazione di quanto la comunità si fosse mossa in fretta per proteggere i propri dischi in attesa di una risposta da parte di AMD.

Chi ha fatto ricorso a una di queste soluzioni provvisorie farebbe bene a tornare sui propri passi una volta installato l’hotfix. Dopo il passaggio ai driver Adrenalin 26.11.1 conviene quindi riattivare l’External Events Utility, ripristinare Resizable BAR nel BIOS oppure rimuovere l’applicazione open source eventualmente utilizzata, riportando così la configurazione del computer alla normalità.

Fonte: TecnoAndroid