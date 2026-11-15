Montagne e vita complessa: l’ipotesi delle orogenesi a scatti

Dietro la comparsa di animali e piante sulla Terra potrebbe nascondersi qualcosa di sorprendentemente solido. Una nuova ipotesi suggerisce infatti che alcune fasi improvvise e imponenti di formazione delle montagne possano essere il motivo per cui il nostro pianeta ospita oggi la vita complessa. Si tratta di un’idea che cambia il modo in cui si guarda ai rilievi, abituati come siamo a considerarli lo sfondo della storia naturale e non uno dei suoi protagonisti.

Il concetto si presta anche a una lettura ironica, quasi da film di fantascienza. Basta immaginare una grande catena montuosa che osserva dall’alto animali e piante e annuncia con voce solenne «Io sono vostro padre». È una battuta, naturalmente, ma restituisce bene il cuore della proposta. In questa prospettiva le montagne non sarebbero testimoni muti di quanto accade ai loro piedi ma qualcosa di molto più simile a dei genitori, all’origine di ciò che è venuto dopo.

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Quando la Terra ha costruito le sue montagne a scatti

Il punto centrale riguarda il modo in cui i rilievi hanno preso forma nel corso della storia del pianeta. L’attenzione non è rivolta a una crescita lenta e uniforme, distribuita con regolarità lungo le ere geologiche, ma a veri e propri picchi di orogenesi. Con questo termine i geologi indicano i processi che portano alla nascita delle catene montuose, e qui si parla di momenti in cui tale costruzione avrebbe conosciuto un’accelerazione davvero eccezionale, su una scala definita epica.

Sono proprio questi scatti, e non un’attività costante e prevedibile, a essere messi in relazione con la comparsa di organismi più articolati. Detto in parole semplici, la Terra non avrebbe sollevato le sue montagne con un ritmo sempre uguale ma a ondate, e queste ondate potrebbero aver avuto un ruolo decisivo nel rendere possibile ciò che oggi chiamiamo vita complessa. Una distinzione che sembra sottile ma che in realtà sposta parecchio il discorso, perché lega un fenomeno biologico a eventi geologici precisi e concentrati nel tempo.

Un ponte tra rocce ed esseri viventi

L’aspetto forse più interessante di questa ipotesi è il collegamento diretto tra due ambiti che spesso vengono raccontati separatamente. Da una parte c’è la geologia, con i suoi tempi lunghissimi e le sue forze immense capaci di spingere verso l’alto intere regioni del pianeta. Dall’altra c’è l’evoluzione degli esseri viventi, che di solito viene associata ad altri fattori. Qui invece le due storie si intrecciano fino quasi a sovrapporsi.

Quando si parla di vita complessa ci si riferisce a forme viventi ben diverse dagli organismi più semplici, quelle che popolano il pianeta con strutture articolate e che comprendono appunto animali e piante. Secondo questa lettura, la loro esistenza non sarebbe soltanto il risultato di processi biologici ma anche la conseguenza di ciò che è accaduto sotto i loro piedi, nella crosta terrestre, durante quelle fasi straordinarie di formazione delle montagne.

Ed è qui che la battuta iniziale smette di essere solo uno scherzo. L’immagine di una catena montuosa che si rivolge agli esseri viventi rivendicandone la paternità sintetizza in modo efficace l’ipotesi al centro della ricerca, cioè che le grandi ondate di sollevamento dei rilievi possano essere la ragione per cui la Terra ospita animali e piante.

Fonte: TecnoAndroid