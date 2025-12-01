Amazon svela la magia: Playstation PS5 1 TB + Fortnite Bundle ora in SCONTO

Amazon rende questo Black Friday, ancora valido solo per oggi, ancora più speciale. L’atmosfera vibra di offerte sorprendenti e l’ultima occasione scocca proprio ora. Un pacchetto esclusivo porta energia fresca nel mondo del gaming e Amazon lo mette sotto i riflettori delle sue promozioni più accese. Ogni dettaglio del bundle regala un salto in avanti rispetto alle solite proposte, grazie a una combinazione esplosiva tra console di nuova generazione e contenuti digitali unici. Amazon sa come trasformare un semplice acquisto, è certo. Il Black Friday rimane attivo solo per oggi e invita a puntare dritto verso un prodotto che promette sessioni intense e performance impressionanti. Il design elegante della console aggiunge un tocco distintivo all’ambiente, mentre la potenza dell’hardware ridefinisce ogni partita con velocità e fluidità sensazionale.

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Caratteristiche, prezzo Amazon e contenuto del bundle

Questo bundle esclusivo Fortnite Flowering Chaos aggiunge un valore speciale, rendendo l’offerta Amazon una tentazione difficile da ignorare. Ogni elemento digitale incluso amplifica il divertimento con accessori in-game che regalano stile e personalità. L’occasione è qui e ora, pronta per essere catturata prima che il Black Friday svanisca alla fine della giornata. Amazon propone una combinazione irresistibile che unisce innovazione e contenuti brillanti in un pacchetto che sorprenderà chiunque desideri nuove emozioni videoludiche. Il bundle PlayStation PS5 1 TB con Fortnite Flowering Chaos arriva a 449,99 euro, un prezzo che Amazon propone come colpo finale del Black Friday ancora valido per pochissime ore.

La console presenta un design slim elegante e moderno. L’unità SSD offre 1 TB di memoria rapida e reattiva. La tecnologia della console permette caricamenti istantanei grazie a un’unità SSD ad altissima velocità. La retrocompatibilità garantisce sessioni con titoli del passato migliorati. Il pacchetto digitale Fortnite include costume in stile LEGO, calzature, dorso decorativo, piccone, copertura, chitarra, microfono e 1.000 V-Buck. Ogni contenuto amplia l’esperienza di gioco con personalizzazioni uniche che impreziosiscono ogni partita. Approfittane ora qui su.