Amazon regala il mouse Logitech G G203 LIGHTSYNC: oggi con sconto del 52%

Quale momento migliore se non questo per acquistare un nuovo mouse? Il Logitech G G203 LIGHTSYNC è una soluzione pensata soprattutto per gli appassionati di gaming. Non a caso, infatti, si contraddistingue per un design classico testato dai giocatori. Giocare in tutto comfort e con controllo totale è possibile con l’intuitivo layout a 6 pulsanti e la classica forma da gaming.

Un design confortevole, dunque, che per assicurare il meglio dell’esperienza d’uso è stato collaudato nel tempo. E’ bene sottolineare che ciascun pulsante può essere personalizzato con il software logitech g hub che consente di semplificare le operazioni.

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Logitech G G203 LIGHTSYNC in offerta su Amazon

Il mouse Logitech è un dispositivo che potrebbe sembrano molto simile agli altri ma così non è. Dispone infatti si un sensore da 8.000 DPI che risponde con precisione a tutti i movimenti. Ciò consente di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che si desidera con il software per gaming logitech g hub, ma non solo. E’ anche possibile scegliere fra 5 livelli DPI passando facilmente dall’uno all’altro.

Al fine di assicurare un’esperienza d’uso ottimale in ogni movimento, il costruttore ha pensato di ottimizzare questo accessorio pensando a tutti i dettagli. A tal proposito, è bene sapere che i pulsanti primari sono meccanici e presentano tensionamento con resistenti molle in metallo per assicurare affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottime.

Un prodotto davvero perfetto e in grado di rispondere a diverse tipologie di utenti. Ecco perché già in tantissimi hanno deciso di procedere con l’acquisto di questo mouse. Come anticipato, oggi il colosso dell’e-commerce Amazon propone il Logitech G G203 LIGHTSYNC al costo di soli 22,89 euro anziché 47,99 euro. Approfittatene subito prima che l’offerta a tempo possa terminare.