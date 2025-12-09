Amazon, promo SHOCK: iPhone 17 ad un prezzo fenomenale

Amazon inserisce una promo inattesa con un dispositivo pensato per chi cerca il top. L’atmosfera di dicembre porta voglia di cambiare e l’iPhone 17 risponde con un carattere vivace che richiama occhi curiosi e mani impazienti. Nessuna giornata rimane identica quando un pannello da 6,3 pollici mostra immagini nitide anche sotto il sole più forte. Un gesto leggero permette di scoprire dettagli sorprendenti, creando una sensazione dinamica che accompagna ogni momento natalizio. Amazon propone un articolo ricco di risorse moderne che dona novità. L’arrivo delle luci di dicembre diventa così un’occasione perfetta per un regalo che non rimane mai in secondo piano. Ogni funzione sembra spingere verso un utilizzo rapido e deciso che cattura l’attenzione. Amazon punta su un modello capace di portare sensazioni più intense, prestazioni solide e una presenza elegante capace di essere notata in ogni istante. Un modo diretto per entrare in una dimensione attuale e sorprendente proprio nel periodo più scintillante dell’anno.

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Caratteristiche e prezzo Amazon dell’Apple iPhone 17 256 GB

L’Apple iPhone 17 da 256 GB proposto da Amazon si presenta con un display da 6,3 pollici dotato di tecnologia ProMotion fino a 120Hz. La luminosità di picco raggiunge 3000 nit e la riduzione dei riflessi migliora la visibilità esterna. La parte frontale in Ceramic Shield 2 offre protezione tre volte superiore ai graffi. Il sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP permette scatti ad altissima risoluzione e zoom 2x di qualità ottica, insieme a un ultra-grandangolo da 48MP. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP aggiunge inquadrature versatili per momenti intensi. Il chip A19 con GPU 5-core gestisce Apple Intelligence e giochi avanzati con rapidità costante. Il prezzo su Amazon è 979 euro, un valore che rispecchia un pacchetto ricco e potente pronto per un acquisto deciso e memorabile. Compralo cliccando qui!