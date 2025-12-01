Amazon IMPAZZISCE con i 100 euro di sconto su Xiaomi 15T Pro

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di Xiaomi 15T Pro, uno smartphone che racchiude al proprio interno tutte le migliori specifiche tecniche del momento, offrendo in cambio un prezzo di vendita comunque sufficientemente vario e bilanciato, grazie all’offerta Cyber Monday di Amazon.

La scheda tecnica di questo dispositivo è caratterizzata dalla presenza di dimensioni di 162,7 x 77,9 x 7,96 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 210 grammi. Sicuramente più grande e ingombrante degli altri, ma allo stesso tempo pronto a raggiungere un display da 6,83 pollici di diagonale. La tecnologia AMOLED garantisce una risoluzione di 1280 x 2772 pixel, densità di 447 ppi, protezione Gorilla Glass 7i e soprattutto un refresh rate a 144Hz.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nulla da obiettare per l’ottima qualità del processore integrato al suo interno, essendo comunque il bellissimo MediaTek Dimensity 9400 Plus, octa-core con frequenza di clock che si ferma a 3,73GHz, passando anche per la GPU Immortalig-G925 MC12, con una configurazione che si completa con la presenza di 12GB di RAM. Il comparto fotografico è di altissimo livello, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con un teleobiettivo da 12 megapixel.

Ricevete le nuove offerte Amazon gratis con i prezzi più bassi del momento, solo iscrivendovi al canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon impazzisce con una promo ottima su Xiaomi 15T Pro

La promozione attiva in questi giorni su Xiaomi 15T Pro vi lascerà letteralmente a bocca aperta, si parte da un listino di 899 euro, per scendere di circa 100 euro, e arrivare in questo modo a sostenere un investimento finale corrispondente di 799,90 euro. L’utente interessato all’acquisto del prodotto deve collegarsi qui.

Al momento attuale sono disponibili 3 colorazioni differenti tra cui poter scegliere, e due tagli di memoria. I colori sono tutti in vendita allo stesso prezzo, mentre il taglio selezionato prevede 12GB di RAM con 512GB di memoria interna.