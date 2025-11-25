Amazon FOLLE: l’offerta Black Friday sul monitor MSI è da far PERDERE la testa

Il Black Friday di Amazon porta con sè una promozione davvero molto speciale, perfetta per tutti coloro che vogliono accedere a un monitor di buona qualità, ma non sono disposti ad investire una cifra troppo elevata. In questi giorni è possibile pensare di mettere le mani sul monitor MSI da gaming, spendendo comunque solamente 82 euro.

La promozione di cui vi parliamo risulta essere applicata sul modello MSI G255PF E2, trattasi di un monitor Rapid IPS con risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, considerando comunque l’impreziosimento garantito dalla presenza di un refresh rate che si estende fino ad un massimo di 180Hz, sempre con tempo di risposta di solo 1ms. La reattività è il suo punto di forza, come anche la copertura della gamma cromatica del 99% sullo spettro sRGB, soluzione perfetta per riuscire comunque a godere di una buona qualità generale, senza vincoli particolari.

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La connettività rappresenta sicuramente l’altro suo punto di forza, essendo presenti nella parte posteriore una serie di connettori di qualità: DisplayPort 1.2a, passando anche semplicemente per la porta HDMI 2.0b, una variabilità e versatilità tali da rendere il prodotto proposto come un camaleonte pronto a soddisfare perfettamente ogni giorno le richieste dei consumatori.

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Amazon, la promozione assurda sul monitor MSI

Siete alla ricerca di un monitor equilibrato e anche economico? siete assolutamente nel posto giusto, difatti la spesa finale per l’acquisto di questo prodotto è decisamente ridotta, se considerate che andrete a pagare circa 82,99 euro per il suo acquisto definitivo, partendo da un listino o prezzo consigliato di 179 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Le cornici sottilissime, inframezzate comunque da una luminosità più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, rendono il prodotto eccellente e pronto ad assecondare le richieste di tutti.