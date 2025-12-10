Amazon è PAZZA con lo sconto di oggi sul Google Pixel 9a

Una delle migliori promozioni del momento va a toccare il Google Pixel 9a, l’offerta di cui vi parliamo riguarda chiaramente uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, ma allo stesso tempo risulta essere perfettamente in grado di innovare con specifiche e prestazioni di livello nettamente superiore alla media. Lo sconto Amazon è ottimo e adatto sostanzialmente a tutti.

Il prodotto attualmente in offerta presenta dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri, con un peso di 185,9 grammi e la totale resistenza agli agenti atmosferici, oltretutto può anche essere immerso direttamente in acqua. Il suo processore è il Google Tensor G4, octa-core che viene impreziosito dalla presenza di una frequenza di clock fino a 3,1GHz, passando anche per la GPU Mali-G715 MC7, con alle spalle 8GB di RAM e una memoria interna fissa, ovvero non espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Il display, considerando gli standard a cui siamo abituati, è relativamente di piccole dimensioni, essendo da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, presenta densità di 422 ppi ed è un P-OLED di ottima qualità generale, con refresh rate a 120Hz e anche Gorilla Glass 3.

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Amazon, che sconto sul Google Pixel 9a

Amazon è pronta a fare la differenza con lo sconto lanciato in questi giorni sull’acquisto di Google Pixel 9a. La spesa iniziale di 549 euro viene fortemente ridotta di quasi 200 euro, in modo da arrivare a poter spendere solamente 379 euro per l’acquisto di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, anche nelle prestazioni che l’utente può raggiungere. Potete subito acquistarlo a questo link.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco, per questo motivo consigliamo subito di aggiungerlo al carrello e approfittarne.