Nintendo Switch 2: aggiornamento a sorpresa migliora stabilità e bug

Nintendo ha pubblicato in modo inaspettato un nuovo aggiornamento dedicato sia a Switch 2 sia al modello precedente, un intervento che si concentra sulla stabilità del sistema e sulla correzione di alcune criticità emerse nei giorni successivi al lancio della nuova console.

La versione 21.0.1 mira a rendere più affidabile la procedura di passaggio da una generazione all’altra, un aspetto particolarmente importante in questa fase in cui molti utenti stanno trasferendo profili, salvataggi e contenuti digitali. L’intervento più evidente riguarda proprio la migrazione dei dati. Alcuni persone infatti avevano segnalato l’impossibilità di completare il trasferimento a causa dei codici di errore 2011-0301 e 2168-0002, due problemi associati alla comunicazione locale tra le console.

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Nintendo Switch: un update tecnico che migliora la vita degli utenti

Altri miglioramenti riguardano la gestione delle connessioni wireless, un punto debole evidenziato soprattutto dai possessori di Switch 2. Il comportamento anomalo si manifestava dopo l’uscita dalla modalità riposo o dopo la disattivazione della modalità aereo, momento in cui controller e dispositivi audio Bluetooth facevano fatica a riconnettersi automaticamente.

Molti giocatori erano quindi costretti a riavviare completamente la console per riprendere una normale sessione di gioco o per tornare a usare accessori wireless. Con la versione 21.0.1 queste difficoltà sembrano essere state risolte, riportando la console.

Curiosamente, l’update ha avuto un impatto positivo anche su titolo che su Switch 2 mostrava alcuni comportamenti irregolari non presenti sulla precedente versione della console. Diversi utenti hanno segnalato un netto miglioramento nella stabilità del frame rate e una riduzione dei micro scatti, pur senza che Nintendo abbia citato il gioco nelle note ufficiali dell’aggiornamento. Si tratta dunque di un effetto collaterale positivo, probabilmente legato all’ottimizzazione di alcune routine interne del sistema operativo. Anche se non si tratta di un aggiornamento ricco di nuove funzioni, è uno di quelli che gli utenti percepiscono nel tempo, poiché contribuisce a rendere l’utilizzo della console più prevedibile e meno soggetto a intoppi tecnici.