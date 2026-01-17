Alphabet entra nell’élite dei colossi mondiali

Il superamento dei 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione consacra Alphabet. Che ad oggi è tra le aziende più potenti al mondo. Il gruppo che controlla Google diventa la quarta società a raggiungere questo traguardo simbolico. Prima di lei solo Apple, Microsoft e Nvidia erano riuscite nell’impresa. La spinta decisiva è arrivata da una scelta strategica di Apple. Cupertino ha deciso di integrare i modelli Gemini di Google in alcune funzioni avanzate di Siri. Una decisione che ha sorpreso analisti e investitori. Fino a poco tempo fa Apple si era affidata a OpenAI per gestire le richieste più complesse. Il cambio di direzione evidenzia le difficoltà interne di Apple nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo rafforza enormemente la posizione di Google nel settore. Alphabet diventa così fornitore tecnologico anche per un rivale storico.

Il segnale per i mercati è stato chiarissimo. La fiducia nella strategia AI del gruppo è cresciuta rapidamente. L’accordo viene letto come una validazione definitiva della qualità di Gemini. Non si tratta solo di una collaborazione tecnica, ma di un riconoscimento industriale. Google dimostra di avere un vantaggio competitivo concreto. La mossa ridisegna gli equilibri nel panorama dell’intelligenza artificiale mondiale. Gli investitori premiano la capacità di monetizzare ricerca e innovazione.

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AI, cloud e pubblicità: i pilastri della crescita di Alphabet

Solo due anni fa la valutazione di Alphabet oscillava tra i 2.000 e i 3.000 miliardi di dollari. Il balzo attuale rappresenta un’accelerazione impressionante. Per i mercati finanziari è una conferma della visione di lungo periodo del gruppo. L’intelligenza artificiale è diventata il fulcro della strategia aziendale. Gemini non è più un progetto sperimentale, ma un asset centrale. L’integrazione nei sistemi Apple aumenta prestigio e diffusione della tecnologia. Tuttavia la crescita di Alphabet non dipende da un solo fattore. Un contributo rilevante arriva dal settore cloud. Google Cloud beneficia della crescente domanda di soluzioni AI aziendali. Le imprese cercano potenza di calcolo e strumenti avanzati. I ricavi del comparto cloud crescono del trentaquattro percento su base annua. Il portafoglio ordini ha raggiunto i 155 miliardi di dollari. Questo dato garantisce entrate future già contrattualizzate. La visibilità sui risultati finanziari risulta quindi molto più solida.

Nonostante l’AI sia al centro dell’attenzione, la pubblicità resta fondamentale. È ancora la principale fonte di profitto per Alphabet. I ricavi pubblicitari finanziano ricerca, sviluppo e nuove infrastrutture. Senza questa base, l’espansione dell’AI sarebbe più lenta. Google riesce a mantenere un equilibrio raro tra business tradizionale e innovazione. Questa combinazione rafforza la fiducia degli investitori.