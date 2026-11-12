Alimenti proteici confezionati: quanti grammi servono davvero

Tra i tre grandi macronutrienti, cioè proteine, carboidrati e grassi, le prime godono della reputazione migliore. Ed è una fama in buona parte meritata. Proprio per questo però gli alimenti confezionati arricchiti di proteine hanno invaso gli scaffali dei supermercati, e non sempre sono sani come sembrano. Il corpo ha bisogno di quantità importanti di questo nutriente e, a quanto pare, non succede nulla di particolarmente grave se se ne assume un po’ di più. Le proteine aiutano a costruire massa muscolare e, durante una dieta dimagrante, limitano la perdita di muscoli insieme al grasso. In più rendono i pasti più sazianti. Fin qui tutto bene, se non fosse che c’è un problema.

Quando il grande pubblico si convince che qualcosa fa bene, le aziende alimentari iniziano a infilarlo ovunque. Oppure costruiscono prodotti in cui l’ingrediente virtuoso campeggia sull’etichetta anche se dentro ce n’è poco. Ecco perché oggi tantissimi cibi confezionati sbandierano il loro contenuto proteico, e conviene porsi qualche domanda prima di metterli nel carrello.

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Quante proteine ci sono davvero

Il primo controllo riguarda la quantità reale. A volte un prodotto dichiara un certo apporto per confezione, ma quella confezione contiene in realtà due o tre porzioni. Altre volte il dato per porzione è corretto, solo che si tratta di numeri modesti, per esempio 7 grammi. Davvero poco, e di certo non abbastanza per giustificare un prezzo più alto o la scelta di un alimento meno gustoso solo per quei pochi grammi aggiunti.

Per orientarsi è utile sapere di quante proteine si ha bisogno ogni giorno. Una persona di circa 68 chili che non sta ingrassando né dimagrendo, e che non fa molta attività fisica, ne richiede intorno ai 54 grammi al giorno. Se invece si allena parecchio, oppure sta cercando di prendere o perdere peso (sì, vale in entrambi i casi), il fabbisogno sale a una quota compresa tra 81 e 95 grammi. Andare oltre non è un problema, ma nemmeno una necessità.

Chi punta a circa 90 grammi quotidiani può ragionare su 30 grammi per pasto, un obiettivo sensato. E guarda caso 30 grammi è proprio la quantità che tende a rendere un pasto davvero soddisfacente. Con questi riferimenti diventa semplice fare due conti e capire se un prodotto arricchito servirà davvero all’alimentazione della giornata.

Cosa si mangerebbe al suo posto

La domanda forse più importante è un’altra: che cosa si mangerebbe se non si scegliesse quel prodotto? Assumere proteine durante un pasto non è complicato, perché carne, latticini, tofu, legumi e cereali ne forniscono in abbondanza. Bisogna quindi capire che cosa sia esattamente il cibo proteico in questione e se stia prendendo il posto di un pasto tradizionale.

Un esempio aiuta. Chi esce dalla palestra e deve correre subito a sbrigare delle commissioni, senza tempo per sedersi a tavola, può trovare in una barretta proteica da 20 grammi un passo nella direzione giusta. Non sarà il massimo dell’organizzazione, ma capita, e resta comunque molto meglio di una barretta di cioccolato.

Poi ci sono casi decisamente meno convincenti, come certi mix di frutta secca venduti come proteici: 7 grammi di proteine per 200 calorie. Una doppia porzione arriva a 400 calorie con appena 14 grammi di proteine, non proprio una gran scelta se l’obiettivo è semplicemente aumentarne l’apporto quotidiano.

E infine ci sono le patatine proteiche, che esistono davvero. Un ragazzino appassionato di Doritos e simili, a cui vengono comprate per curiosità, potrebbe trarne qualche vantaggio rispetto alla stessa quantità di snack classici, almeno in parte. Il guaio arriva quando inizia a sostenere che, visto che contengono proteine, dovrebbe poterle mangiare al posto della cena. Una richiesta da respingere, certo. Ma lo stesso ragionamento capita spesso anche agli adulti, che si sentono più tranquilli davanti a uno snack solo perché contiene proteine extra. Se succede, significa che il marketing sta funzionando alla perfezione: ci si sente soddisfatti delle proprie scelte apparentemente salutari, mentre in realtà si sta mangiando un sacchetto di patatine.

Fonte: TecnoAndroid