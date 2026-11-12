Durata della RAM: da 3 a 15 anni, ecco cosa la determina

Capire quanto dura una RAM è diventato un tema concreto per moltissimi utenti, soprattutto adesso che i prezzi delle memorie continuano a salire. Non esiste una risposta valida per tutti, perché un banco di memoria può restare operativo per un periodo che va dai 3 ai 15 anni. La forbice è ampia e dipende da più fattori. Con il mercato in queste condizioni, però, una DDR4 ancora funzionante può bastare tranquillamente, senza bisogno di correre ai ripari con un acquisto nuovo.

Il contesto pesa parecchio. La crisi delle memorie sta avendo un impatto devastante anche sulle configurazioni dei PC e i costi dei moduli non accennano a fermarsi. Per molti utenti comprare un nuovo banco o aggiornare il proprio computer è diventato praticamente impossibile. E viene spontaneo chiedersi per quanto tempo andrà avanti questa situazione, visto che sostituire i componenti oggi ha un prezzo decisamente più alto rispetto al passato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Da cosa dipende la durata della RAM

La differenza tra un modulo che si ferma dopo 3 anni e uno che arriva a 15 non è casuale. Gli elementi che contano davvero sono tre: uso, capacità e compatibilità. Messi insieme, aiutano a capire se la memoria installata nel computer ha ancora parecchia strada davanti oppure se è arrivato il momento di pensare a un cambio.

Il primo aspetto riguarda il modo in cui il computer viene sfruttato ogni giorno. Una macchina accesa per molte ore e spinta con carichi pesanti mette sotto sforzo i componenti in modo diverso rispetto a un PC usato saltuariamente per navigare o scrivere qualche documento. L’utilizzo incide quindi sulla vita del modulo, che in condizioni più tranquille tende a durare più a lungo.

Poi c’è la questione della quantità di memoria. Una RAM può continuare a funzionare perfettamente e allo stesso tempo non essere più adatta alle esigenze di chi la usa. In questo caso il problema non è un guasto vero e proprio, ma il fatto che i gigabyte disponibili non bastano più per il tipo di attività svolta. Ed è proprio qui che molti si trovano davanti al dubbio se aggiungere o sostituire.

Infine la compatibilità con il resto del sistema. Un banco di memoria non vive da solo dentro il case e deve dialogare con gli altri componenti. Quando si mette mano alla configurazione, capire se la RAM già presente può restare al suo posto è un passaggio fondamentale prima di qualsiasi spesa.

Sostituire la memoria o tenere quella attuale

Con i listini in crescita, la scelta più sensata per molti è non toccare nulla finché la memoria del PC svolge il suo lavoro. Una DDR4 che non dà problemi e offre una capacità sufficiente per le proprie attività può accompagnare il computer ancora a lungo. Cambiarla senza una reale necessità significherebbe affrontare una spesa importante proprio nel momento meno favorevole.

Il discorso cambia quando il modulo inizia a dare segni di cedimento oppure quando la quantità installata non regge più il carico di lavoro. Anche in quel caso, però, i tre criteri restano gli stessi: valutare come viene usato il computer, quanta memoria serve davvero e se il nuovo banco RAM sarà compatibile con la piattaforma esistente. Il tutto mentre la crisi delle memorie continua a far salire i prezzi e a rendere complicato per gli utenti aggiornare la propria configurazione.

Fonte: TecnoAndroid