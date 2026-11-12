vivo Headphones Studio arrivano in Italia: ANC fino a 58 dB e 75 ore di autonomia

vivo ha annunciato l’arrivo in Italia di vivo Headphones Studio, le prime cuffie over-ear del Brand disponibili sul mercato italiano. Il nuovo modello punta su cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e un’autonomia dichiarata fino a 75 ore. Le cuffie sono progettate per accompagnare gli utenti durante gli spostamenti, in ufficio e nei viaggi più lunghi. Il comparto tecnico include driver da 40 mm, mentre il peso complessivo si ferma a 238 grammi.

Cancellazione del rumore fino a 58 dB

Uno degli elementi centrali di vivo Headphones Studio è la cancellazione attiva del rumore, che può raggiungere fino a 58 dB. Il sistema utilizza componenti hardware sviluppati su misura e algoritmi integrati nella piattaforma. La tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation monitora costantemente il rumore ambientale e l’aderenza dei cuscinetti auricolari. In base alle condizioni esterne, il sistema regola automaticamente l’intensità della cancellazione e i parametri di filtraggio.

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Credits: TecnoAndroid

Anche i movimenti della testa vengono rilevati dal sistema. Quando l’aderenza dei cuscinetti cambia leggermente, le cuffie ricalibrano i propri parametri per mantenere costante l’efficacia della cancellazione del rumore e preservare il comfort durante l’ascolto. In base al rumore circostante, il sistema può passare automaticamente tra tre livelli: leggero, standard e intenso. Sono inoltre disponibili modalità dedicate agli ambienti più rumorosi, come aerei, metropolitane e autobus.

Driver da 40 mm e supporto LDAC

vivo Headphones Studio utilizzano driver dinamici da 40 mm, sviluppati da esperti del suono. Le cuffie coprono un intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 40 kHz. Il sistema utilizza un diaframma composito in biofibra e un circuito magnetico ad alta efficienza. Secondo quanto comunicato dall’azienda, questa configurazione è progettata per offrire alti limpidi, medi ricchi di dettagli e bassi profondi. Le cuffie supportano inoltre il codec LDAC e dispongono della certificazione Hi-Res Wireless Audio, per l’ascolto wireless ad alta risoluzione. La resa sonora viene ulteriormente affinata dal vivo Golden Ears Acoustics Lab.

Audio spaziale per film e contenuti

Per film e altri contenuti audiovisivi, vivo Headphones Studio integrano la tecnologia Cinematic Spatial Audio. Il sistema trasforma le tracce stereo e multicanale in un’esperienza sonora tridimensionale. La tecnologia riproduce la provenienza dei suoni in maniera immersiva, dai passi che sembrano avvicinarsi alle spalle fino ai movimenti percepiti sopra la testa. L’audio spaziale può essere utilizzato con smartphone, tablet e PC. È presente anche un equalizzatore a 10 bande, attraverso il quale gli utenti possono regolare il suono in base alle proprie preferenze, intervenendo sulle diverse frequenze dai bassi agli alti.

Credits: TecnoAndroid

Con un peso di 238 grammi, vivo Headphones Studio sono progettate per offrire comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate. L’archetto completamente imbottito distribuisce la pressione sulla parte superiore della testa. Il rivestimento in pelle con finitura a grana e la schiuma acustica memory a bassa densità contribuiscono invece a una vestibilità morbida e stabile. I cuscinetti auricolari sono inoltre progettati per ridurre la pressione sulle astine degli occhiali durante l’utilizzo.

Fino a tre dispositivi collegati

vivo Headphones Studio possono connettersi contemporaneamente a tre dispositivi. Questa funzione permette di passare tra smartphone, tablet e computer senza dover interrompere e ristabilire ogni volta la connessione. I comandi rapidi permettono di gestire la riproduzione, le chiamate, il volume e la cancellazione del rumore. È presente anche il rilevamento automatico delle cuffie indossate. Quando le cuffie vengono tolte, il sistema mette automaticamente in pausa l’audio. La riproduzione riprende invece quando vengono indossate nuovamente.

Sul fronte dell’autonomia, vivo Headphones Studio possono raggiungere fino a 75 ore di ascolto con la cancellazione del rumore disattivata. Con la funzione di cancellazione attiva attiva, l’autonomia dichiarata arriva invece fino a 35 ore. Per una ricarica più rapida, 10 minuti sono sufficienti per ottenere fino a nove ore di riproduzione musicale.

Prezzo e disponibilità in Italia

Le nuove vivo Headphones Studio sono disponibili in Italia attraverso lo store ufficiale vivo. Le cuffie vengono proposte nelle colorazioni Moonlit Black, Sunlit White e Dawn Purple e sono disponibili a partire da 169,90 euro.

Fonte: TecnoAndroid