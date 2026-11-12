The Winds of Winter: quasi 17 anni e un record poco invidiabile

Sono passati quasi 17 anni da quando George R. R. Martin ha iniziato a lavorare a The Winds of Winter, e il nuovo romanzo continua a non vedere la luce. Un ritardo che pesa sempre di più sulla pazienza dei lettori e che rischia di consegnare all’autore un primato decisamente poco invidiabile. Il sesto libro della saga che ha ispirato Game of Thrones resta infatti ancora un miraggio, mentre il contatore del tempo trascorso si avvicina a una soglia che nessuno scrittore vorrebbe mai raggiungere.

C’è una vecchia massima secondo cui l’attesa del piacere sarebbe essa stessa il piacere. Un concetto affascinante, almeno sulla carta. Difficile però che i fan della saga continuino a pensarla così dopo tutto questo tempo. Per chi segue le vicende dei Sette Regni l’attesa ha smesso da un pezzo di essere una dolce anticipazione e si è trasformata in qualcosa di molto più simile a una lunga e logorante frustrazione.

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Un’attesa che dura da quasi 17 anni

Il dato che colpisce di più è proprio quello temporale. Quasi 17 anni di scrittura per un singolo volume rappresentano un’enormità, anche per una saga dalla trama così fitta e articolata. Nel frattempo intere generazioni di lettori sono cresciute, molti hanno scoperto la storia attraverso la serie televisiva di Game of Thrones e si sono poi avvicinati ai romanzi, scoprendo ben presto di trovarsi davanti a un racconto senza ancora un seguito.

L’irritazione della community, in questo senso, è più che comprensibile. Ogni volta che si torna a parlare di The Winds of Winter l’entusiasmo iniziale lascia rapidamente spazio allo scetticismo. I lettori più affezionati hanno imparato a non farsi troppe illusioni e a prendere con le pinze qualsiasi segnale di progresso. Del resto, dopo così tanto tempo, la fiducia si è inevitabilmente incrinata e il rapporto tra lo scrittore e il suo pubblico appare sempre più teso.

Il pessimo primato all’orizzonte per George R. R. Martin

A rendere la situazione ancora più delicata c’è appunto il traguardo che si profila all’orizzonte. Continuando di questo passo, George R. R. Martin si prepara a tagliare un nuovo record legato proprio alla durata della lavorazione del romanzo. Non si tratta certo di un riconoscimento da appendere in salotto, ma di un primato che fotografa in modo impietoso quanto sia diventato lungo il cammino verso il sesto libro della saga.

Per l’autore il peso di questa attesa è doppio. Da una parte c’è la pressione di un pubblico enorme che chiede risposte, dall’altra la necessità di chiudere storie e personaggi che milioni di persone conoscono a memoria. Un equilibrio complicato, che finora non ha prodotto il risultato sperato. Ogni mese che passa allunga ulteriormente il divario tra l’ultimo romanzo pubblicato e il prossimo, alimentando dubbi e malumori tra chi aspetta.

Il risultato è che il nome di The Winds of Winter è ormai diventato quasi sinonimo di attesa infinita. I fan continuano a sperare in una data d’uscita concreta, ma per il momento il romanzo resta in fase di scrittura. E a breve lo scrittore raggiungerà quel nuovo e poco ambito traguardo che nessun lettore della saga avrebbe voluto vedere.

Fonte: TecnoAndroid