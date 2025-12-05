AliExpress fa risparmiare tutti sul Samsung Galaxy A56: il prezzo CROLLA

Spendere poco sull’acquisto di uno smartphone Samsung Galaxy è possibile solo con AliExpress, infatti in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter abbracciare uno sconto inaspettato e unico nel suo genere, un prodotto eccellente che offre la possibilità di godere di un risparmio nettamente superiore al normale, e allo stesso tempo specifiche di ultima generazione.

Il Samsung Galaxy A56 è da poco stato lanciato sul mercato, ma già oggi lo si può trovare in forte sconto rispetto al suo listino iniziale. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sfrutta tecnologia Super AMOLED con densità di 385 ppi, raggiunge un refresh rate a 120Hz, passando anche per protezione Gorilla Glass Victus Plus, sempre con 16 milioni di colori.

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Il processore è il Samsung Exynos 1580, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,91GHz, passando per la GPU Xclipse 540, con alle spalle 12GB di RAM e l’assenza della possibilità di espandere la memoria interna (pertanto scegliete con attenzione la versione che volete acquistare). Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, presente comunque 3 sensori: un principale da 50 megapixel, passando anche per un ultragrandangolare da 12 megapixel e un effetto bokeh da 5 megapixel.

AliExpress, ecco quanto costa oggi il Samsung Galaxy A56

L’utente interessato all’acquisto di questo smartphone è sicuramente pronto a raggiungere il massimo risparmio possibile. Si parte da 478,17 euro e si scende di circa 178 euro, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 303,04 euro. Una spesa irrisoria considerata la grande qualità del prodotto stesso, l’ordine è da effettuare subito a questo link.

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Il prodotto viene spedito direttamente dalla Francia, con consegna a domicilio gratuita entro pochi giorni dall’effettiva spedizione, sempre con garanzia della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.