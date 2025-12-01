AliExpress fa crollare il prezzo di questa tastiera meccanica da gaming wireless

Acquistare una tastiera meccanica da gaming wireless non richiede più un esborso particolarmente elevato, difatti il consumatore si ritrova a poter abbracciare l’acquisto di un prodotto che nel complesso viene a costare solamente 28,53 euro, promettendo in cambio un risparmio nettamente superiore al normale su AliExpress.

Il modello in questione viene prodotto da Attack Shark, si tratta della variante X87, una tastiera meccanica wireless che prima di tutto funziona in Tri Mode, ovvero l’utente si ritrova a poterla collegare sia fisicamente tramite il cavo incluso in confezione, passando poi per il bluetooth ma anche per il wireless 2.4G (con adattatore dongle incluso).

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In fase di acquisto è possibile scegliere tra cinque colorazioni effettivamente disponibili, le quali differiscono appunto per pochissimi aspetti grafici, oltretutto sono tutte caratterizzate dalla presenza di un LED RGB che va ad illuminare la scena, facilitando di molto la digitazione in orari notturni o in penombra. La personalizzazione è ai massimi livelli con la presenza di un software che permetta, e faciliti, la scelta degli oltre 18 effetti che l’utente può effettivamente regolare manualmente sfruttando appunto tutta la gamma cromatica del LED RGB.

AliExpress, lo sconto di questi giorni è folle

Al giorno d’oggi acquistare una tastiera meccanica è decisamente più semplice di quanto abbiate mai pensato, difatti la spesa finale per questo prodotto è decisamente più bassa del normale. Si parte da un listino di 64,99 euro, per scendere solo in questi giorni fino a 28,53 euro. L’ordine è da completare direttamente a questo link.

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Al solito il prodotto va ricordato essere spedito direttamente dalla Germania, con la certezza di poter ricevere la merce presso il vostro domicilio entro pochi giorni, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica. Non sono da pagare dazi doganali di alcun tipo, il che facilita indubbiamente la vita a tutti.