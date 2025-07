AliExpress lancia lo sconto del mese: smartphone Android in offerta del 42%

Uno smartphone con sistema operativo Android in offerta davvero molto interessante su AliExpress, l’ultima occasione messa a disposizione di ogni singolo utente è sicuramente dietro l’angolo, difatti in questi giorni arriva la possibilità di mettere le mani sul Doogeee Note59 Pro, un dispositivo che offre un rapporto qualità/prezzo assolutamente convincente.

Nel momento in cui vi avvicinate a questo smartphone, è bene ricevere qualche nozione preliminare. Doogee è una realtà orientale che esiste da ormai molti anni, a differenza di altri prodotti che potete trovare su AliExpress non la possiamo considerare a tutti gli effetti “sconosciuta”, e per questo motivo già apprezziamo la possibilità di ricevere lo sconto. Lo smartphone in oggetto integra un ampio display da 6,75 pollici di diagonale, IPS LCD abbastanza classico, ma impreziosito dalla presenza di refresh rate a 120Hz, per godere della massima fluidità possibile.

Il processore, octa-core, offre discrete prestazioni, in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, migliorate a loro volta da 12GB di RAM (che raggiungono anche 36GB virtuali) e 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD). A rendere il prodotto davvero unico ci pensa sicuramente la batteria, componente da 6250 mAh, un quantitativo davvero enorme che rende il device utilizzabile per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

AliExpress, ottima offerta sullo smartphone Doogee

Arrivati a questo punto è giusto parlare di cifre, difatti il Doogee Note59 Pro costa relativamente poco grazie alla promozione di AliExpress, gli utenti lo possono fare proprio con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 166,41 euro, approfittando della riduzione automatica del 42%. Ecco qui il link dove acquistarlo.

Se interessati all’ordine, segnaliamo che sono disponibili tre colorazioni differenti tra cui poter scegliere, la spedizione avviene direttamente dalla Germania, con consegna entro 7 giorni lavorativi presso il vostro domicilio. Il reso, invece, può avvenire entro 15 giorni.