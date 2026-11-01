The Elder Scrolls VI: Sentinel, annuncio atteso a novembre

Dopo anni di silenzio quasi totale, The Elder Scrolls VI potrebbe finalmente avere un nome ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni il nuovo capitolo della celebre saga di Bethesda si chiamerà The Elder Scrolls VI: Sentinel, e l’annuncio sarebbe atteso per novembre. Sono passati più di otto anni da quando lo studio ha confermato lo sviluppo del gioco, eppure da allora le informazioni concrete si contano sulle dita di una mano. Per una delle serie di giochi di ruolo più amate in assoluto è un’attesa davvero lunga.

Le voci arrivano da fonti vicine a Bethesda e vanno a confermare quanto era già circolato negli ultimi mesi. Anche il momento scelto per l’annuncio non sarebbe affatto casuale, perché coinciderebbe con il quindicesimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim, uscito nel novembre del 2011. Una ricorrenza simbolica, insomma, che si presterebbe bene a rompere il lungo riserbo. Va detto però che al momento non esistono conferme ufficiali né da parte di Bethesda né da parte di Microsoft.

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Un annuncio che potrebbe limitarsi al titolo

Chi spera in un trailer spettacolare farebbe bene a tenere a freno l’entusiasmo. Le indiscrezioni indicano che l’annuncio riguarderà soprattutto il nome del gioco, senza che arrivino per forza nuove immagini o ulteriori dettagli. Dietro le quinte però qualcosa si muove eccome. Bethesda avrebbe infatti mostrato sequenze di gioco di Sentinel a diverse persone negli ultimi mesi, offrendo un’anteprima del progetto anche ai piani alti di Xbox.

Tra chi ha potuto vedere il titolo in azione ci sarebbe Asha Sharma, responsabile della divisione Xbox, che lo scorso agosto avrebbe assistito a una sessione di gioco dal vivo. Il suo giudizio sarebbe stato positivo, con un riferimento preciso alle dimensioni dell’esperienza e alla parte narrativa: “La storia è ancora più grandiosa”. Non sono emersi altri elementi per capire a quali aspetti si riferisse quel commento, né per stabilire a che punto sia davvero lo sviluppo.

Hammerfell come ambientazione e i misteri di Tamriel

La parte più succosa delle indiscrezioni riguarda però l’ambientazione. The Elder Scrolls VI: Sentinel dovrebbe svolgersi ad Hammerfell, una provincia dell’universo creato da Bethesda che i giocatori hanno già incontrato in altri titoli della serie, come The Elder Scrolls Adventures: Redguard e The Elder Scrolls Online. Questa regione non è mai stata lo scenario principale di un capitolo numerato, quindi potrebbe diventare il cuore della nuova avventura e permettere agli sviluppatori di approfondire un angolo del mondo di gioco già noto agli appassionati ma rimasto finora in secondo piano.

Stando alla stessa fonte, il nuovo episodio avrebbe anche un legame molto stretto con la storia antica dell’universo di The Elder Scrolls e con i misteriosi artefatti che ne fanno parte. Sentinel potrebbe così contribuire a svelare alcuni dei segreti legati alle origini di Tamriel e alla sua mitologia, un tema che da sempre affascina la community della saga.

Per ora tutto questo resta nel campo delle indiscrezioni in attesa di conferma, dato che Bethesda continua a mantenere il massimo riserbo su The Elder Scrolls VI. Dopo oltre otto anni dall’annuncio iniziale, anche la sola rivelazione del titolo rappresenterebbe comunque un passo avanti per i fan, rimasti senza notizie ufficiali sul gioco per moltissimo tempo.

Fonte: TecnoAndroid