Ali delle farfalle, così ingannano il cervello dei predatori

Perché le farfalle sfoggiano motivi geometrici così appariscenti e colori tanto vivaci sulle ali? Per molto tempo la spiegazione più accreditata si è divisa quasi sempre tra due ipotesi. Da una parte c’era il mimetismo, utile a confondersi con l’ambiente circostante e passare inosservate. Dall’altra l’aposematismo, ovvero la strategia visiva con cui tinte sgargianti avvisano i predatori della presenza di sostanze tossiche e poco gradevoli. Ora però si fa strada una terza possibilità, decisamente più sottile, secondo cui le ali delle farfalle sarebbero in grado di ingannare direttamente il cervello di chi le insegue.

A suggerirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature, che ha mostrato come alcune caratteristiche anatomiche e cromatiche non servano affatto a nascondere l’insetto. Il loro compito sembra essere un altro, cioè distorcere il calcolo di velocità e traiettoria che il cervello del cacciatore elabora mentre la farfalla è in movimento. Non si tratta quindi di sparire alla vista ma di farsi vedere nel modo sbagliato, nel momento in cui conta di più.

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Farfalle: un esperimento con centinaia di ali e volontari nei panni dei cacciatori

Per verificare questa ipotesi di inganno dinamico i ricercatori hanno messo a punto una simulazione al computer in cui sono state ricreate 757 forme di ali appartenenti a 397 specie di farfalle europee. Una volta costruito il sistema è stato reclutato un centinaio di volontari, chiamati a vestire i panni dei predatori. La loro missione era piuttosto semplice sulla carta, perché dovevano catturare le farfalle in movimento toccandole su schermi tattili. Nella pratica le cose si sono rivelate meno immediate di quanto potesse sembrare.

Parallelamente gli scienziati hanno progettato una simulazione evolutiva lasciando all’algoritmo la libertà di agire senza vincoli. Il programma ha fatto evolvere oltre 50.000 motivi di ali artificiali, selezionando in maniera automatica quelli che provocavano il maggior numero di errori e la confusione più marcata negli attacchi dei partecipanti. In pratica il computer ha cercato da solo i disegni più efficaci nel mandare fuori strada chi tentava la cattura.

Strisce verticali, bande e code che confondono lo sguardo

Al termine dell’esperimento è emerso un dato sorprendente. I motivi ottimali generati in modo del tutto astratto dalla macchina hanno finito per coincidere con quelli delle specie reali che popolano la natura. Il vero segreto sembra nascondersi in tre elementi precisi, ovvero le strisce verticali molto contrastate, le singole bande trasversali e le estensioni a forma di coda presenti sulle ali posteriori. Proprio questi dettagli, così familiari a chiunque abbia osservato una farfalla da vicino, renderebbero più difficile prevedere dove l’insetto si troverà un istante dopo.

Il quadro però presenta alcune sfumature importanti. Il sistema visivo dei predatori non è identico in tutte le specie e anzi mostra differenze notevoli. Gli uccelli, per esempio, elaborano le immagini a una velocità ben definita, mentre altri nemici delle farfalle come le libellule dispongono di una risoluzione molto più rapida. Questi insetti cacciatori riescono infatti a processare un numero di fotogrammi al secondo nettamente superiore.

Su di loro l’illusione ottica creata dal battito delle ali potrebbe non funzionare affatto. Ed è proprio questo a spiegare perché le libellule riescono a catturare le farfalle in pieno volo con una percentuale di successo molto elevata. Un sistema di difesa affascinante, affidato ad ali capaci di incantare chiunque, che tuttavia non si rivela ugualmente efficace contro tutti i predatori.

Fonte: TecnoAndroid