Una nuova settimana di promozioni da Action mette al centro il fai da te, con una serie di kit e valigette che possono trasformarsi in un’idea regalo oppure nell’occasione giusta per rinnovare la cassetta degli attrezzi di casa. Fino al 1° dicembre, nei punti vendita della catena, si trovano diversi set di utensili firmati Brüder Mannesmann e Werckmann con prezzi che partono da appena 3,98 euro. In vetrina ci sono confezioni di punte per avvitare, valigette con gli strumenti più usati e anche un kit isolato pensato per mettere mano ai componenti elettrici.

L’assortimento copre esigenze piuttosto diverse tra loro. Si va dal piccolo set per gli interventi veloci fino alla valigetta più ricca, passando per una proposta specifica dedicata a chi lavora sugli impianti. In tutto sono quattro prodotti, ciascuno con il proprio sconto, e il ventaglio di prezzi resta contenuto anche per la soluzione più completa. Un’offerta che guarda sia agli appassionati di bricolage sia a chi ha bisogno di qualche attrezzo in più per le piccole riparazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Punte e valigette Brüder Mannesmann in offerta

Tra le soluzioni più economiche spicca il set di punte Brüder Mannesmann da 42 pezzi, che scende a 3,98 euro grazie a una riduzione del 33%. Dentro la confezione ci sono varie punte in acciaio al cromo vanadio e un cacciavite a cricchetto con funzione reversibile. Una combinazione comoda per affrontare parecchi lavori di avvitatura, sia tra le mura domestiche sia in officina, senza dover cercare l’inserto giusto in giro per casa.

Chi cerca qualcosa di più completo può orientarsi sul set da 113 pezzi, proposto a 6,98 euro con un ribasso del 30%. In questo caso le punte sono realizzate in acciaio per utensili S2 e nella dotazione rientrano un portainserti magnetico e un secondo portainserti con sistema di cambio rapido. Tutti gli accessori sono raccolti in una robusta custodia che li tiene in ordine e sempre pronti all’uso, aspetto utile quando si maneggiano decine di elementi diversi.

Il salto più evidente arriva con la valigetta degli attrezzi Brüder Mannesmann, che di pezzi ne contiene ben 87. Il prezzo è di 24,98 euro con uno sconto del 16%. Il kit raccoglie diversi strumenti per la manutenzione e i lavori domestici, tra cui cacciaviti, pinze, chiavi a bussola, punte e un metro a nastro. Gli utensili sono in acciaio al cromo vanadio, indicato anche con la sigla CrV, e trovano posto in una valigetta resistente che permette di riporli e trasportarli con facilità.

Il set VDE Werckmann per i lavori elettrici

Nella selezione di Action trova spazio anche una proposta pensata per chi deve intervenire su componenti elettrici. Il set di utensili VDE Werckmann da 11 pezzi costa 13,95 euro, con uno sconto del 22%. La confezione comprende diversi cacciaviti, pinze e spellafili, tutti isolati e idonei per questo genere di operazioni. Anche qui è prevista una pratica valigetta, comoda per conservare gli attrezzi dopo l’utilizzo e ritrovarli in ordine alla volta successiva.

Le quattro promozioni dedicate al fai da te, con prezzi a partire da 3,98 euro, restano valide nei negozi Action fino al 1° dicembre. Va però tenuto presente che le scorte disponibili sono spesso limitate.

Fonte: TecnoAndroid