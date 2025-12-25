Alexa Plus ora nei Citofoni Ring: riconosce gli ospiti e difende la casa

Con l’integrazione di Alexa Plus nei videocitofoni Ring, la soglia di casa cambia tono. Non si limita più a registrare immagini o a inviare notifiche, essa interpreta ciò che vede e risponde con parole misurate. L’analisi dell’abbigliamento, dei gesti e degli oggetti consente di intuire il motivo della visita. È un corriere con un pacco in mano? La voce sintetica indica dove depositarlo. Serve una firma e il proprietario è assente? Il sistema chiede quando ripassare e recapita il messaggio. È davvero possibile lasciare che una macchina gestisca la porta di casa con tatto? La promessa è quella di una sicurezza domestica che si fa dialogo, senza interrompere la giornata.

Quando Alexa gestisce l’imprevisto

Le visite inattese diventano scene gestite da Alexa come un assistente proattivo. Se l’analisi suggerisce una proposta commerciale, la risposta declina con cortesia, comunicando disinteresse senza irrigidirsi. Quando arrivano amici o parenti e la casa è vuota, Greetings accoglie e invita a lasciare un messaggio vocale. Cosa accade se l’interpretazione sbaglia? Amazon ammette il rischio di equivoci: una divisa può confondere, un gesto può trarre in inganno. Un amico dopo il lavoro potrebbe essere scambiato per un addetto alle consegne. Il sistema prova a ridurre i sbagli, sapendo che l’ambiguità è parte della realtà e del funzionamento dell’IA.

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Il tema della privacy resta però centrale e spigoloso. A differenza di Familiar Faces, qui non esiste un catalogo biometrico dei volti. Le risposte nascono da descrizioni video generiche che individuano il soggetto principale e il ruolo apparente, senza identificarne l’identità. È una distinzione che pesa, soprattutto per chi teme classificazioni personali. L’accesso è limitato: la funzione è in rilascio per gli utenti Early Access di Alexa Plus negli Stati Uniti e in Canada, compatibile con Ring Wired Doorbell Pro (3ª Gen) e Ring Wired Doorbell Plus (2ª Gen). Serve anche l’abbonamento Ring Premium Plan. Vale la pena affidare la porta a un assistente che parla? La domanda resta sospesa, carica di pathos.