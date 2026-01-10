Al CES 2026 Samsung porta l’AI pratica dentro il frigorifero

In un contesto frenetico e spesso surreale come quello del CES 2026, è facile lasciarsi abbagliare da prototipi che probabilmente non vedremo mai sul mercato. Eppure, Samsung ha deciso di percorrere una strada diversa, prendendo un oggetto quotidiano, quasi scontato, e trasformandolo nel protagonista silenzioso della cucina moderna. Parliamo dei nuovi Family Hub, che quest’anno smettono di essere semplici frigoriferi con un tablet attaccato per diventare dei veri assistenti capaci di risolvere piccoli, grandi fastidi domestici che tutti conosciamo fin troppo bene.

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Samsung Family Hub al CES 2026: il frigorifero che capisce la cucina

La vera rivoluzione non è urlata, ma si manifesta in un movimento fluido e quasi naturale: quello delle porte motorizzate. Ammettiamolo, quante volte ci siamo ritrovati davanti al frigo con le mani sporche di farina, o magari reggendo una teglia pesante e bollente, cercando disperatamente di infilare un mignolo nella maniglia senza fare disastri? La soluzione di Samsung è tanto semplice quanto efficace. Grazie all’integrazione con Bixby, basta un comando vocale per far sì che lo sportello si spalanchi oltre i 90 gradi, accogliendoci senza sforzo. Ma la bellezza di questo sistema sta nella sua flessibilità; se non vogliamo parlare con l’elettrodomestico, basta un tocco leggero con il gomito o con il dorso della mano per attivare l’apertura. È un dettaglio che trasforma la tecnologia in pura comodità, strizzando l’occhio anche all’accessibilità per chi ha difficoltà motorie, rendendo l’interazione con l’ambiente domestico molto più democratica e meno frustrante.

Se la meccanica stupisce, è però l’anima digitale a fare il lavoro sporco. Entra in gioco l’intelligenza artificiale, ma non quella astratta dei chatbot, bensì una versione estremamente pratica alimentata da Gemini di Google. Il sistema AI Vision ha fatto un balzo in avanti incredibile: ora il frigorifero non si limita a fotografare l’interno, ma capisce davvero cosa sta guardando. Che si tratti di un cespo di lattuga un po’ stanco o di un prodotto confezionato di una marca mai vista prima, l’intelligenza artificiale riconosce gli alimenti senza che l’utente debba digitare una sola parola. Questo si traduce in una gestione dell’inventario che finalmente funziona davvero, avvisandoci quando un prodotto sta per scadere o suggerendoci ricette basate su quello che abbiamo già a disposizione, evitando di farci comprare l’ennesimo barattolo di maionese che finiremo per dimenticare in un angolo.

In ultima analisi, ciò che Samsung sta cercando di fare è eliminare l’attrito tra noi e la tecnologia. Non serve un frigorifero che faccia il caffè o che ci legga le news in modo robotico, serve un oggetto che capisca i ritmi della vita in cucina e agisca di conseguenza, quasi in modo invisibile. La riduzione degli sprechi alimentari e la semplificazione dei gesti quotidiani non sono solo slogan di marketing, ma il risultato di un’integrazione intelligente tra hardware e software che rende la smart home finalmente utile, e non solo un giocattolo per appassionati di gadget.