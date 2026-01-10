Al CES 2026 Razer punta tutto sull’AI

Al CES 2026 l’intelligenza artificiale non è più una comparsa: è il vero protagonista. A tal proposito, Razer non fa eccezione, proponendo una strategia che cerca di capire dove l’AI possa davvero diventare parte dell’esperienza quotidiana del giocatore. Il risultato è un mix interessante di concept ancora sperimentali e prodotti che, almeno sulla carta, sembrano pronti a uscire dal recinto delle fiere. Il progetto più ambizioso si chiama Motoko ed è, per ora, una cuffia gaming che guarda letteralmente il mondo insieme agli utenti. Ogni padiglione integra una videocamera e, grazie a una piattaforma Snapdragon, l’assistente intelligente può “vedere” ciò che vede chi le indossa. Ciò significa che se durante una sessione di gioco si rimane bloccati, Motoko può analizzare la scena e suggerirti una strategia in tempo reale. Non si limita però al gaming puro; Razer parla anche di sintesi di testi, supporto allo studio o pianificazione di allenamenti. Al momento, si tratta solo di un concept, ma l’azienda assicura che una versione commerciale potrebbe arrivare entro fine anno, con il supporto a piattaforme AI di terze parti come ChatGPT, Gemini e Claude. Sul prezzo, per ora, silenzio assoluto.

Ecco gli altri progetti presentati da Razer al CES 2026

La presentazione continua con Project Ava. È un dispositivo cilindrico con uno schermo “olografico” da 5,5 pollici che mostra avatar animati e reagisce a ciò che si fa. Ava ascolta, osserva quello che succede sullo schermo del PC, ricorda le abitudini e interviene quando serve. Anche qui il gaming è il centro, ma Razer prova ad allargare il discorso all’organizzazione personale, quasi a voler trasformare Ava in una sorta di assistente digitale con una personalità visiva ben definita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Accanto a ciò l’azienda non dimentica chi cerca qualcosa di concreto. Il Wolverine V3 Bluetooth, ad esempio, punta tutto sulla latenza: meno di 3 millisecondi via Bluetooth grazie a una collaborazione con LG. Pensato soprattutto per il cloud gaming su TV. E poi ci sono le sedie, terreno ormai storico per il brand. La nuova Iskur V2 NewGen migliora ergonomia e dissipazione del calore, mentre Project Madison spinge sull’immersione totale, con RGB, audio integrato e feedback aptico che promettono di far sentire gli utenti dentro il gioco.