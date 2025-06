Copilot

Microsoft Copilot introduce una nuova funzione sperimentale chiamata Live Portraits, progettata per generare avatar animati a partire da semplici fotografie statiche. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina ufficiale di Copilot dedicata alle funzionalità “Labs”, riservata agli utenti che utilizzano la versione con intelligenza artificiale avanzata basata su GPT-4o.

Avatar realistici da una singola immagine

Con Live Portraits, gli utenti possono caricare una sola foto frontale di un volto umano e, grazie all’AI generativa, ottenere un breve video animato in cui il soggetto muove la testa, gli occhi, le sopracciglia e la bocca. L’animazione è supportata da un sintetizzatore vocale, che consente di associare anche un testo da pronunciare, rendendo l’avatar espressivo e comunicativo. Secondo quanto riportato, questa funzione è attualmente in fase di test ed è accessibile solo ad alcuni utenti selezionati di Copilot Labs, con priorità per chi ha attivato la modalità GPT-4o.

Microsoft ha chiarito che l’obiettivo della funzione è creativo ed educativo, con enfasi sull’uso responsabile. La generazione dei video richiede un volto umano reale e non è possibile caricare immagini di personaggi famosi, volti generati artificialmente o contenuti non conformi. La società sottolinea che i contenuti generati devono rispettare le sue norme di utilizzo, per prevenire abusi o manipolazioni. L’azienda non ha specificato se il servizio sarà integrato in Copilot standard o se resterà una funzione sperimentale riservata agli utenti “Labs”.

Il lancio di Live Portraits si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, sempre più orientata verso l’interazione multimodale. L’integrazione di immagini e audio consente esperienze più coinvolgenti e personalizzate, trasformando strumenti testuali in veri e propri assistenti visivi e vocali.

Questa funzione ricorda tecnologie simili già viste in ambito deepfake o nelle applicazioni per ritratti animati, ma Microsoft intende posizionarla in un contesto trasparente e regolato, compatibile con l’ecosistema professionale e produttivo dell’azienda.

Attualmente, Live Portraits non è disponibile in Copilot standard né sulle versioni mobili. L’accesso è vincolato alla pagina web Copilot Labs, dove l’utente deve attivare la modalità GPT-4o e caricare una foto che rispetti i criteri indicati. Microsoft non ha comunicato una data per il rilascio pubblico, né ha fornito dettagli su una possibile integrazione nella suite Microsoft 365 o in altri prodotti.

L’esperimento rappresenta un passo avanti verso una fruizione più visuale e interattiva dell’AI, potenzialmente utile per formazione, presentazioni, assistenza clienti e altre attività in cui la presenza visiva può migliorare la comunicazione.