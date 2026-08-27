AirPods 5 in arrivo a settembre: due versioni in gamma

Le cuffie di casa Apple potrebbero muoversi prima del previsto, perché AirPods 5 sembrano pronti a salire sul palco già il mese prossimo, insieme alla nuova ondata di prodotti attesa per settembre. Fino a poco tempo fa il debutto degli auricolari entry level veniva collocato nel 2027, e invece le ultime indiscrezioni raccontano una storia diversa, con un annuncio possibile durante l’evento dedicato agli iPhone. Non si tratta del modello con le fotocamere, quello resta un capitolo a parte, ma di un aggiornamento della gamma base che non vede novità dal 2024.

Due versioni, con e senza cancellazione del rumore

Il dettaglio più interessante riguarda la struttura della gamma. AirPods 5 dovrebbero arrivare in due varianti, una standard e una con cancellazione attiva del rumore. È uno schema che Apple ha già sperimentato in passato con gli auricolari di fascia media, e che permette di coprire due fasce di prezzo senza toccare la linea Pro. Chi cerca il minimo indispensabile trova il modello base, chi vuole isolarsi un po’ di più senza salire di categoria ha la seconda opzione.

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La data che circola per l’evento è il 9 settembre, e sul palco non ci sarebbero soltanto gli auricolari. Il pacchetto comprende il primo iPhone pieghevole di Apple, la gamma iPhone 18 Pro e i nuovi Apple Watch. Su questi ultimi le modifiche vengono descritte come minori, con miglioramenti al monitoraggio dell’attività fisica e una novità sul fronte dei materiali, ovvero una versione con cassa in ceramica per i modelli Series 12. Nulla di rivoluzionario, quindi, ma un ritocco che allarga il ventaglio di scelte.

Il Mac mini potrebbe arrivare prima dell’evento

C’è anche un movimento fuori dal palco. Un nuovo Mac mini potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, quindi prima dell’appuntamento di settembre, con il classico comunicato stampa che Apple riserva ai prodotti che non hanno bisogno di una presentazione dedicata. Una scelta che libera spazio durante l’evento e concentra l’attenzione sugli iPhone e sugli accessori indossabili. Il calendario così compresso spiega perché AirPods 5 abbiano guadagnato posizioni. Il modello base era rimasto fermo per due anni, un intervallo lungo per una categoria che vende volumi enormi e che rappresenta spesso il primo acquisto Apple per chi arriva da altri ecosistemi. Aggiornare la gamma d’ingresso proprio nel periodo di massima attenzione mediatica ha una sua logica commerciale piuttosto trasparente.

Le AirPods con fotocamera restano per il 2027

Il progetto più ambizioso resta invece sullo sfondo. Apple starebbe lavorando a due modelli di AirPods con fotocamera, pensati per sfruttare Visual Intelligence e Siri e portare funzioni basate sull’intelligenza artificiale direttamente sugli auricolari. L’idea è quella di un dispositivo che non si limita a riprodurre audio ma che raccoglie informazioni dall’ambiente, un passo che avvicina le cuffie a un accessorio intelligente vero e proprio.

Di questo prodotto si è già intravisto qualcosa, per un errore. Nella release candidate di macOS 26.7 era finito per sbaglio un video dimostrativo delle AirPods con fotocamera, anche se il filmato non mostrava con chiarezza in cosa il dispositivo fosse fisicamente diverso dagli auricolari attuali. Un piccolo incidente di percorso che conferma l’esistenza del progetto senza svelarne l’aspetto.