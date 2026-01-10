Airloom al CES 2026: una nuova tecnologia eolica che cambierà la produzione

La crescita accelerata dell’AI sta incidendo in modo diretto sulle reti elettriche, già vicine ai limiti operativi in diverse aree del mondo. I grandi data center, necessari per sostenere modelli sempre più complessi, richiedono forniture continue e stabili, con consumi che superano quelli di interi distretti urbani. In questo scenario viene segnalata da utility e autorità pubbliche una crescente preoccupazione legata alla congestione delle infrastrutture e al possibile impatto sui costi dell’energia per famiglie e imprese. Si osserva quindi un interesse marcato verso soluzioni rinnovabili capaci di essere installate rapidamente, con un ingombro ridotto e una maggiore accettabilità territoriale. Il tema della sostenibilità non riguarda soltanto le emissioni, ma anche la velocità di messa in esercizio e la resilienza delle filiere industriali.

In ciò si colloca la proposta di Airloom Energy, startup statunitense, pronta a presentare al CES 2026 una tecnologia eolica alternativa ai modelli tradizionali. Il sistema si basa su una struttura circolare a profilo ribassato, alta tra 20 e 30 metri, sulla quale scorrono ali regolabili montate su binari. L’impatto visivo appare distante dalle torri eoliche convenzionali, mentre il principio fisico resta legato alla conversione del vento in elettricità. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la produzione energetica risulta comparabile a quella delle turbine a asse orizzontale, con circa il 40% di massa in meno. Viene inoltre indicata una riduzione del 42% delle parti complessive e del 96% dei componenti unici, con effetti positivi su costi, manutenzione e dipendenza dalle catene di fornitura globali.

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Tempi ridotti e nuovi contesti applicativi

Uno degli elementi più rilevanti riguarda i tempi di realizzazione. Per gli impianti tradizionali si parla spesso di iter pluriennali, mentre Airloom sostiene una realizzazione inferiore ai dodici mesi, con un’implementazione fino all’85% più rapida e un costo inferiore del 47%. A giugno è iniziata la costruzione di un sito pilota destinato alla validazione delle prestazioni operative, dalla curva di potenza alle procedure di manutenzione. Il completamento è previsto in tempo per dimostrazioni commerciali nel 2027. Le installazioni risultano adatte ad aree con vento moderato, isole remote, zone montuose e contesti regolamentati come basi militari o aree prossime agli aeroporti, dove le grandi pale creano limitazioni. La produzione in serie dei componenti negli Stati Uniti semplifica trasporto e assemblaggio, rafforzando l’interesse verso un eolico più flessibile per l’infrastruttura dell’AI.