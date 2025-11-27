AirDrop: dopo i Pixel 10, il supporto si estenderà anche su altri Android

La compatibilità nativa tra Pixel 10 e AirDrop ha segnato un cambio di passo nei rapporti tra Android e iOS. Una barriera storica sullo scambio rapido di file si è improvvisamente incrinata e ora arrivano nuovi segnali che vanno oltre la linea Pixel. A confermare lo scenario è Qualcomm, che ha annunciato l’intenzione di integrare questa funzionalità nei processori Snapdragon, rendendola accessibile a una platea molto più ampia di dispositivi Android.

Il risultato è una svolta importante per l’intero ecosistema. Quella che oggi è una funzione limitata a pochi modelli di punta rischia di diventare una caratteristica trasversale, pronta a sbarcare su decine di smartphone di brand diversi.

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L’intervento di Qualcomm e l’apertura agli altri produttori

Dopo l’annuncio di Google sulla compatibilità AirDrop‐like dei Pixel 10, Qualcomm ha risposto pubblicamente confermando di essere già al lavoro sull’integrazione nei propri SoC. L’azienda non ha indicato tempistiche precise né i modelli interessati, ma il messaggio è chiaro: la funzione non resterà un’esclusiva Pixel.

Secondo quanto si apprende, l’obiettivo è rendere questa tecnologia parte integrante dell’architettura dei futuri chip Snapdragon, permettendo al sistema di Quick Share di gestire lo scambio diretto con i dispositivi Apple.

In parallelo, anche Nothing ha comunicato di voler portare la stessa funzionalità sui propri smartphone, a conferma del fatto che l’interesse non riguarda solo Google ma coinvolge altri attori dell’ecosistema Android.

Non è stata l’Europa a “imporre” il cambiamento

Negli ultimi giorni si è diffusa l’idea che questa apertura verso AirDrop sia una conseguenza diretta delle normative europee. In realtà, la situazione è più articolata. Le nuove regole del Digital Markets Act prevedono che Apple introduca il supporto al Wi-Fi Aware, una tecnologia pensata per garantire un livello base di interoperabilità.

Occorre però chiarire un punto chiave: il protocollo AWDL, cioè il sistema proprietario su cui si basa AirDrop, non è stato dismesso da Apple. Al contrario, AWDL e Wi-Fi Aware possono coesistere perché si tratta di tecnologie diverse e non compatibili tra loro.

La vera scelta strategica è arrivata da Google. Invece di attendere un ipotetico abbandono di AWDL, l’azienda ha deciso di integrare direttamente il supporto a questo protocollo all’interno di Quick Share, creando così un ponte tecnico diretto con l’ecosistema Apple.

Un passaggio chiave per l’ecosistema Android

Questa mossa rappresenta un salto di qualità per Android, perché introduce una forma concreta di interoperabilità con milioni di iPhone in circolazione. La condivisione di file, una delle operazioni più banali ma anche più richieste dagli utenti, diventa finalmente più fluida tra piattaforme storicamente separate.

Con l’ingresso di Qualcomm e l’interesse di altri produttori, il supporto stile AirDrop dei Pixel 10 non sembra destinato a restare una curiosità tecnologica. La direzione è chiara: portare la condivisione cross-platform su larga scala, rendendola una funzione strutturale per l’intero mondo Android.