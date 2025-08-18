WhatsApp introduce le foto in movimento: la nuova funzione è in fase di lancio

WhatsApp si arricchisce con una novità pensata per rendere le chat ancora più coinvolgenti, le foto in movimento. Dopo mesi di sviluppo, la funzione è finalmente in fase di lancio per alcuni utenti iscritti al programma beta su Android, nella versione 2.25.22.29. Questo aggiornamento, che segue altre migliorie legate alla fotocamera come la modalità notturna, punta a trasformare l’esperienza di condivisione multimediale. In quanto consente di inviare immagini animate e con audio, molto più vive rispetto alle tradizionali foto statiche.

Estensione graduale e possibili sviluppi futuri per Whatsapp

I primi tester hanno già notato un avviso nelle chat che segnala la disponibilità della nuova opzione. Selezionando un contenuto dalla galleria, sarà possibile decidere se inviarlo in modalità dinamica, mantenendo movimento e suono, oppure convertirlo in un’immagine fissa tramite l’editor interno. Le foto animate saranno riconoscibili grazie a una piccola icona nell’angolo in alto a sinistra della miniatura, rendendo immediata la distinzione dai contenuti tradizionali.

Per il momento la funzione è limitata a un numero ristretto di beta tester. Il piano di Meta però prevede un’estensione graduale a un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio globale, ma è probabile che entro pochi mesi raggiunga anche la versione stabile dell’app su Android e successivamente su iOS.

Con questa introduzione, WhatsApp punta a colmare il divario con servizi concorrenti come iMessage, che già da tempo permettono l’invio di contenuti simili. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti strumenti più creativi per esprimersi, senza rinunciare alla semplicità che ha reso l’app così popolare. Le foto in movimento potrebbero aprire la strada anche ad altre forme di contenuti dinamici, ampliando ulteriormente le possibilità di comunicazione all’interno di chat, gruppi e canali. Insomma, se la fase di test procederà senza intoppi, la nuova funzione diventerà presto parte integrante dell’esperienza WhatsApp, arricchendo le conversazioni con ricordi più autentici e immediati.