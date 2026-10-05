AGON PRO AGP257FT, il monitor eSports raggiunge i 1000 Hz

Un nuovo fotogramma ogni millisecondo: è questo il dato che caratterizza maggiormente AGON PRO AGP257FT, il nuovo monitor gaming di AGON by AOC progettato per il gioco competitivo. Il pannello Fast IPS a base di ossido raggiunge una frequenza nativa di 1000 Hz e può arrivare a 1050 Hz attraverso l’overclock. Il monitor utilizza un formato Full HD da 24,5 pollici e punta soprattutto sulla rapidità della risposta, con un tempo minimo dichiarato di 0,3 ms GtG e 0,1 ms MPRT. La destinazione è quindi quella degli eSports e dei titoli caratterizzati da movimenti estremamente veloci, dove anche la gestione del singolo fotogramma può assumere un ruolo importante.

La disponibilità è prevista nel primo trimestre del 2027, mentre il prezzo verrà comunicato in prossimità del lancio.

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La caratteristica più particolare dell’AGP257FT è il suo pannello Fast IPS a base di ossido. Secondo AOC, l’architettura utilizzata permette di azionare i pixel più rapidamente rispetto ai tradizionali design LCD, intervenendo sui limiti legati alla risposta alla tensione alle frequenze di aggiornamento più elevate. Alla risoluzione di 1920 × 1080, il monitor raggiunge nativamente 1000 Hz, mentre utilizzando DisplayPort 2.1 o HDMI 2.1 è possibile spingersi fino a 1050 Hz in modalità OC. A questa frequenza il display aggiorna l’immagine ogni millisecondo, mentre il tempo di risposta minimo raggiunge 0,3 ms GtG. È inoltre presente un valore di 0,1 ms MPRT, insieme alla tecnologia Motion Blur Reduction Plus, pensata per contenere la sfocatura percepita durante i movimenti più rapidi. Il monitor supporta anche NVIDIA G-SYNC Compatible, con l’obiettivo di evitare fenomeni di tearing e stuttering durante il gioco.

HDR e copertura cromatica

La velocità non è l’unico elemento sul quale AGON by AOC è intervenuta. AGP257FT dispone della certificazione VESA DisplayHDR 400 e utilizza un sistema di local dimming articolato su 20 zone. Il pannello raggiunge una luminosità tipica di 450 nit e copre il 99% dello spazio colore sRGB e il 90% del DCI-P3. Ogni unità viene inoltre fornita con un report relativo a uniformità del colore e della luminosità.

L’utilizzo durante sessioni di gioco prolungate ha portato AOC a integrare diverse tecnologie per il comfort degli occhi direttamente a livello hardware. La tecnologia Low Blue Light riduce la componente di luce blu a onde corte direttamente dalla fonte della retroilluminazione, senza ricorrere alla caratteristica tonalità gialla dei filtri software. Il monitor utilizza inoltre una polarizzazione circolare certificata da TÜV Rheinland, con una circolarità verificata superiore al 50%. A questa soluzione si aggiungono la retroilluminazione Flicker-Free basata su corrente continua, anziché PWM, e una superficie dello schermo antiriflesso.

Pensato per le postazioni da torneo

Anche la struttura del monitor è stata sviluppata pensando agli ambienti eSports. Il supporto permette di regolare l’altezza fino a 150 mm, oltre a inclinazione, rotazione e orientamento verticale. Sono presenti tacche di misurazione integrate che facilitano il mantenimento della posizione scelta, mentre il meccanismo di sgancio rapido permette di preparare più facilmente il monitor per il trasporto verso LAN ed eventi competitivi.

Il sistema comprende inoltre il tastierino QuickSwitch, attraverso il quale è possibile accedere rapidamente alle modalità di gioco e alle impostazioni. La dotazione comprende due HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1 e un’uscita cuffie. Non manca un hub USB con tre porte USB-A da 5 Gbps, una delle quali compatibile con la ricarica rapida BC1.2. Completano l’equipaggiamento Light FX, il gancio integrato per le cuffie e il supporto PiP/PbP.

AGON PRO AGP257FT sarà disponibile nel primo trimestre del 2027. Il prezzo verrà annunciato in prossimità del lancio sul mercato.

Fonte: TecnoAndroid