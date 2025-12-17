AGI a Tokyo: Integral AI promette un’intelligenza autonoma

Parlare di intelligenza artificiale che ragiona e impara come un essere umano non è certo una novità: il sogno di una AGI, Artificial General Intelligence, accompagna il dibattito tecnologico da decenni. Quello che però sta facendo discutere adesso è la notizia arrivata da Tokyo: Integral AI, una società guidata dall’ingegnere Jad Tarifi, ex Google, afferma di aver sviluppato quella che definisce la prima AGI funzionante al mondo. Una dichiarazione ambiziosa, destinata a dividere gli esperti, ma soprattutto a farci riflettere su cosa significhi davvero “intelligenza generale” in una macchina.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Integral AI dichiara la prima AGI tra entusiasmo e scetticismo

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il sistema non avrebbe bisogno di grandi dataset preesistenti né di interventi umani diretti per imparare nuove abilità. Questo lo differenzierebbe nettamente dai modelli attuali, che funzionano principalmente grazie a enormi quantità di dati e a fasi di addestramento supervisionato. Integral AI ha voluto chiarire i propri criteri per definire AGI: apprendimento autonomo, sicurezza e affidabilità, e infine efficienza energetica paragonabile a quella di un essere umano. Tre principi che, se rispettati, aprirebbero scenari davvero interessanti, ma che per ora rimangono sostanzialmente dichiarazioni di intenti.

L’azienda sostiene di aver già testato il sistema in contesti robotici, con macchine fisiche capaci di acquisire nuove competenze senza supervisione. Tuttavia, finora non sono stati pubblicati dati dettagliati o articoli sottoposti a revisione scientifica che consentano una valutazione indipendente. E qui entra in gioco un punto cruciale: la storia recente dell’AI insegna a prendere con cautela annunci del tipo “prima al mondo” o “salto fondamentale”. Senza verifiche esterne, è difficile capire quanto il traguardo sia effettivo o quanto faccia parte di una narrazione mediatica ambiziosa.

Architettura ispirata al cervello umano

Tarifi ha spiegato che la scelta di Tokyo non è casuale: la tradizione giapponese nella robotica rappresenta un terreno ideale per integrare intelligenza artificiale e macchine fisiche, aprendo la strada a forme di intelligenza incarnata più avanzate. L’idea di un’architettura ispirata alla neocorteccia umana – la regione cerebrale collegata a linguaggio e pensiero cosciente – suona affascinante, ma confermare che il sistema funzioni davvero come un cervello umano richiederà tempo, trasparenza e confronto scientifico.

In sostanza, l’annuncio di Integral AI apre interrogativi e curiosità. Il progetto promette di spingersi oltre i limiti conosciuti dell’AI tradizionale, ma per capire se si tratti davvero della prima AGI al mondo bisognerà osservare dati concreti e test indipendenti. Per ora, la vicenda rimane un mix di ambizione tecnologica, innovazione e, inevitabilmente, prudenza scientifica, ricordandoci quanto sia sottile il confine tra entusiasmo e realtà nel mondo dell’intelligenza artificiale.