Acer al CES 2026: nuovi laptop con Ryzen AI 400 tra produttività e gaming

Acer ha sfruttato il CES 2026 introdurre dei nuovi portatili. Ecco infatti un ampliamento del proprio catalogo notebook, puntando davvero tanto sui nuovi processori AMD Ryzen AI 400. La scelta non riguarda un singolo segmento, ma attraversa l’intera offerta: dai modelli sottili e orientati al lavoro quotidiano fino alle soluzioni pensate per il gaming. Il risultato è una lineup ampia, costruita attorno all’architettura Zen 5 e progettata per i Copilot+ PC con Windows 11. Si tratta dunque di un’ampliamento che permetterà agli utenti di avere più opportunità di acquisto.

Swift Go 16 AI, il modello più raffinato

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Il riferimento della nuova gamma è lo Swift Go 16 AI, pensato per chi cerca portabilità senza rinunciare a prestazioni e funzioni avanzate. Il portatile può essere configurato con processori fino al Ryzen AI 9 465, abbinati a un display OLED WUXGA+ e a una dotazione che arriva a 32 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di SSD PCIe Gen 4. Il telaio in alluminio inciso al laser e l’apertura a 180 gradi sottolineano un’attenzione particolare al design e all’ergonomia. Sul fronte dell’esperienza d’uso spiccano la webcam IR da 5 MP con HDR e rilevamento della presenza, l’audio DTS:X Ultra e il touchpad Acer Multi-control. La connettività è completa e aggiornata, con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1 e lettore MicroSD.

Aspire AI, equilibrio tra prezzo e funzionalità

I nuovi Aspire 14 AI e Aspire 16 AI si collocano in una fascia più accessibile, mantenendo però un focus chiaro sull’intelligenza artificiale. Anche qui trovano spazio i Ryzen AI 400 fino alla versione 9 465, con display WUXGA in formato 16:10 e refresh fino a 120 Hz. È possibile scegliere tra pannelli touch, non touch e OLED, mentre la configurazione massima prevede 32 GB di RAM e 1 TB di storage. Acer ha lavorato su comfort e collaborazione, con touchpad ampi, cerniere completamente ribaltabili e un’autonomia dichiarata capace di coprire più giornate lavorative.

Nitro V 16 AI, Ryzen e RTX per il gaming

La proposta dedicata ai videogiocatori è il Nitro V 16 AI, che abbina i Ryzen AI 400 alle GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop basate su architettura Blackwell. Il display da 16 pollici WUXGA raggiunge i 180 Hz, mentre la piattaforma supporta fino a 32 GB di DDR5 e 2 TB di storage. Completano il quadro l’audio DTS:X Ultra e la webcam FHD IR con shutter fisico. I nuovi laptop Acer arriveranno in Europa entro marzo, con l’unica eccezione del Nitro V 16 AI, atteso nel secondo trimestre.