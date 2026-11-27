La Terra ha avuto per qualche tempo una compagnia in più e il suo nome tecnico è 2026 QQ8. Si tratta dell’ultima minimoon individuata attorno al nostro pianeta, una piccola luna temporanea che è rimasta nei paraggi per circa 7 mesi seguendo un’orbita la cui esistenza era stata ipotizzata addirittura nel lontano 1878. Fin qui tutto lineare, almeno in apparenza. Il punto curioso è che lo stesso studio che la definisce una minimoon della Terra sostiene anche il contrario.

Proprio questa doppia lettura rende la vicenda di 2026 QQ8 più interessante di quanto il semplice annuncio lasci immaginare. Secondo un articolo scientifico, l’oggetto è a tutti gli effetti un satellite temporaneo del nostro pianeta. Secondo quello stesso documento, però, non lo è affatto. Un’affermazione che sembra un paradosso e che invece racconta bene quanto possa essere sfumato il confine tra ciò che appartiene alla Terra e ciò che le passa soltanto accanto.

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2026 QQ8: una minimoon che forse non è una minimoon

Il termine minimoon indica un corpo celeste di piccole dimensioni che, per un periodo limitato, si trova legato al nostro pianeta e gli gira intorno prima di proseguire per la sua strada. Nel caso di 2026 QQ8 la permanenza è durata all’incirca sette mesi, un intervallo abbastanza lungo da attirare l’attenzione degli studiosi. Eppure la classificazione non è così netta come ci si aspetterebbe da un oggetto rimasto vicino alla Terra per mezzo anno abbondante.

La contraddizione contenuta nello studio non è un errore di distrazione. Il fatto che lo stesso lavoro arrivi a due conclusioni opposte suggerisce che la risposta dipenda dal criterio adottato per stabilire quando un oggetto possa davvero dirsi catturato dalla Terra. Con un certo metro di giudizio il piccolo corpo rientra nella categoria delle lune temporanee, con un altro ne resta fuori. Due punti di vista che convivono nella stessa pubblicazione e che rendono il caso di 2026 QQ8 particolarmente difficile da etichettare.

Un’orbita prevista nel 1878

C’è poi un dettaglio che sposta la storia molto indietro nel tempo. Il tipo di orbita percorsa da 2026 QQ8 durante la sua permanenza nei dintorni del pianeta era stato previsto già nel 1878. Quasi un secolo e mezzo fa, dunque, la possibilità che un oggetto potesse muoversi in quel modo era già stata messa nero su bianco sul piano teorico, ben prima che esistessero gli strumenti in grado di osservarlo davvero.

Il confronto tra quella previsione ottocentesca e l’osservazione recente dà alla scoperta un sapore particolare. Da una parte c’è un’ipotesi formulata nel 1878, dall’altra un corpo celeste reale che quella traiettoria l’ha seguita sul serio, restando accanto alla Terra per circa 7 mesi prima di allontanarsi. Un ponte tra due epoche dell’astronomia che si incontra proprio su un oggetto che fatica a trovare una definizione univoca.

Resta così una piccola luna dall’identità sfuggente. 2026 QQ8 ha accompagnato il nostro pianeta per circa sette mesi lungo un percorso ipotizzato nel 1878, e lo stesso studio che lo descrive lo classifica sia come minimoon della Terra sia come oggetto che minimoon della Terra non è.

Fonte: TecnoAndroid