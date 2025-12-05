1Mobile, le promozioni telefoniche con il 5G

La tecnologia 5G è da poco tempo sbarcata anche nel campo degli operatori telefonici virtuali. Questi ultimi non sono forniscono dei servizi ai propri clienti, basandosi sulle reti di operatori telefonici virtuali, ma da quando hanno anche il 5G tendono ad abbattere questi ultimi.

1Mobile è proprio un operatore telefonico virtuale che presenta tra i suoi servizi la tecnologia 5G. Il gestore infatti presenta diverse promozioni telefoniche che comprendono oltre a minuti illimitati e a diversi SMS, anche un certo numero di giga che utilizza proprio il 5G. La tecnologia 5G è un servizio fondamentale per attirare sempre più clienti, che hanno bisogno di navigare alla massima velocità.

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1Mobile, le migliori tariffe con il 5G

Come detto in precedenza, 1Mobile presenta una serie di promozioni telefoniche che utilizzano il 5G e che sono per questo motivo molto apprezzate dagli utenti. Un altro vantaggio del gestore virtuale è quello di avere dei prezzi davvero accessibili a tutti.

Per quanto riguarda questa tipologia di promozioni, innanzitutto si può presentare la promozione Speed 5G 150 Limited Edition. Si tratta di una tariffa che mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 150 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed. Il tutto ha un costo di soli cinque euro per il primo mese e 6,99 € a partire dal secondo mese.

Un’altra tariffa di questo tipo, ma innovativa è Speed 5G 200 Black Friday Edition, con cui l’utente avrà a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 200 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed. In questo caso la tariffa è un costo di cinque euro per il primo mese, il primo rinnovo è del tutto gratis, mentre a partire dal terzo mese l’offerta passa a 7,99 €.

L’ultima tariffa da prendere in considerazione è Flash 5G 260 Black Friday Edition, con minuti illimitati, 60 SMS e 260 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed. In questo caso il costo è di 4,99 € per il primo mese, il primo rinnovo è sempre gratuito, mentre a partire dal terzo mese il costo passa 8,99 €.