1Mobile, due nuove offerte 5G per le festività natalizie

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di aggiornare la sua proposta. L’operatore, in particolare, ha aggiunto al catalogo due nuove offerte di rete mobile con supporto alla navigazione con connettività 5G. Ci stiamo riferendo alle offerte note con il nome di 1Mobile Speed 5G 200 XMas Edition e 1Mobile Flash 5G 260 XMas Edition. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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1Mobile, per le festività natalizie arrivano due nuove offerte con supporto alle reti 5G

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo per l’arrivo delle festività natalizie. Come già accennato in apertura, l’operatore ha reso disponibili all’attivazione due nuove offerte che garantiscono il supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Secondo quanto riportato in rete, le offerte in questione saranno disponibili all’attivazione per tutto il periodo natalizio e anche oltre, dato che la data di scadenza è fissata per il prossimo 14 gennaio 2026.