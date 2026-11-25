Chi ha sempre apprezzato la Porsche 911 Turbo S Cabriolet per quel suo equilibrio quasi pudico tra potenza, comfort e discrezione farà parecchia fatica a riconoscerla nella versione firmata Mansory. Il preparatore ha preso una delle sportive più complete oggi in circolazione e l’ha trasformata in qualcosa di decisamente vistoso, montandole il cosiddetto Soft Kit che era già stato mostrato nel corso dell’anno sulla 911 Turbo S Coupé.

La 911 Turbo viene da sempre considerata un’auto capace di andare fortissimo senza bisogno di gridarlo ai quattro venti. Su questo esemplare, invece, di sobrio non c’è praticamente nulla. Del resto Mansory non è mai stata abituata alle mezze misure e anche stavolta gli interventi coinvolgono tanto la carrozzeria quanto l’abitacolo, senza risparmiare quasi nessun dettaglio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Fibra di carbonio marrone ovunque, a partire dalla coda

Il punto di vista più spettacolare, o più discutibile a seconda dei gusti, è probabilmente quello posteriore. Mansory ha realizzato un cofano motore su misura con un grande alettone fisso in due parti, entrambi rifiniti in una particolare fibra di carbonio marrone. A fare compagnia ci sono un diffusore abbinato nello stesso materiale e terminali di scarico in nero opaco. Spunta poi un logo del preparatore illuminato che, a conti fatti, è forse la modifica più elegante dell’intero pacchetto.

La passione per il carbonio dalla tinta bruna non si ferma però al retrotreno. Il kit comprende passaruota allargati, nuove cornici per le prese d’aria, minigonne laterali più lunghe e specchietti retrovisori ridisegnati, tutti con la stessa finitura. Sul frontale la musica non cambia: ci sono coperture per le spazzole dei tergicristalli, un cofano inedito, contorni dei fari personalizzati, piccoli canard aerodinamici e uno splitter dall’aspetto piuttosto aggressivo. Per completare l’opera sono disponibili quattro diversi cerchi forgiati nelle misure da 21 e 22 pollici.

Abitacolo in tinta e un pacchetto da 888 cavalli

Anche gli interni della scoperta tedesca puntano a farsi notare. I sedili sono rivestiti in scamosciato nero con cuciture a profilo arancione e inserti in tessuto scozzese, anch’essi impreziositi da dettagli arancioni. Come all’esterno, nell’abitacolo compaiono elementi in carbonio marrone su plancia, volante e tunnel centrale. Lo stesso stile è stato esteso ai pannelli delle porte, mentre tappetini in pelle e cinture di sicurezza arancioni chiudono il quadro.

Per i proprietari di una 911 Turbo S attratti solo da una parte di queste modifiche c’è comunque una buona notizia, perché Mansory vende separatamente ogni singolo componente del suo kit. Se poi una 911 di serie con quell’enorme ala posteriore possa davvero risultare gradevole alla vista è tutta un’altra faccenda. Sul fronte meccanico il preparatore non ha indicato interventi specifici per questa Cabriolet, ma per la sportiva di Stoccarda propone già il pacchetto EVO 900, che porta il sei cilindri boxer biturbo da 3,8 litri a erogare 888 cavalli e 774 libbre piede di coppia, pari a circa 1.049 Nm.

Fonte: TecnoAndroid