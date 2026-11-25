Chi segue Piedone, Uno Sbirro a Napoli se lo sarà chiesto almeno una volta: dove sono state girate le scene che accompagnano le indagini del commissario? Le riprese della serie si sono svolte soprattutto a Napoli, con un percorso che attraversa il centro, il porto e la periferia. La seconda stagione allarga poi i confini e porta la produzione anche a Sant’Antimo e perfino ad Amburgo, in Germania.

Il titolo, del resto, parla chiaro e lascia pochi dubbi. La serie Sky con Salvatore Esposito nel ruolo di protagonista prende ispirazione dai celebri film di Bud Spencer e sceglie di restare fedele allo spirito originale anche nella scelta dei luoghi. Il capoluogo campano non viene trattato come una semplice cartolina da inquadrare tra una sequenza e l’altra ma come una parte viva del racconto. Una scelta che pesa e che dà alla storia un’identità precisa fin dai primi minuti.

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Napoli come presenza costante nelle indagini di Vincenzo Palmieri

Per Vincenzo Palmieri, il personaggio interpretato da Esposito, la città non resta mai sullo sfondo. Le sue indagini si muovono dentro una Napoli che si fa sentire in ogni scena con i vicoli stretti, le piazze storiche e quegli scorci sul mare che chiunque conosca la città riconosce al volo. Praticamente ogni ambiente contribuisce a costruire l’atmosfera e accompagna lo spettatore dentro il lavoro quotidiano del poliziotto.

La varietà dei set è uno degli aspetti più interessanti della produzione. Il centro storico offre il fascino delle strade più antiche e affollate. Il porto regala invece un paesaggio diverso, fatto di banchine e di affacci sull’acqua. La periferia completa il quadro e mostra un volto della metropoli meno raccontato ma altrettanto importante. Messi insieme questi tre ambienti restituiscono un ritratto della città sfaccettato e lontano dagli stereotipi più comodi.

È proprio questo intreccio tra luoghi così differenti a rendere la serie riconoscibile. Il pubblico non si limita a seguire un caso dopo l’altro ma si ritrova a camminare idealmente accanto al commissario tra le strade partenopee, che finiscono per diventare quasi un personaggio aggiunto della vicenda.

La seconda stagione tra Sant’Antimo e Amburgo

Con la seconda stagione lo scenario si amplia in modo evidente. Accanto alle location napoletane già viste trovano spazio Sant’Antimo, comune dell’area metropolitana, e una tappa decisamente più lontana come Amburgo. Un salto geografico notevole per una produzione che fino a quel momento aveva fatto della città partenopea il proprio centro di gravità.

Nonostante l’apertura verso nuovi territori, però, il cuore delle riprese resta saldamente legato al capoluogo campano. La serie con Salvatore Esposito è stata girata in gran parte proprio a Napoli e anche nei nuovi episodi la città continua a fare da filo conduttore per le storie di Palmieri. Sant’Antimo e Amburgo si aggiungono quindi alla mappa senza sostituire i luoghi che hanno dato forma al racconto fin dall’inizio.

Per chi ama riconoscere strade e panorami mentre guarda una serie, Piedone offre parecchio materiale. Tra i vicoli del centro, le banchine del porto e le zone periferiche c’è una Napoli intera da scoprire episodio dopo episodio, mentre la seconda stagione porta il commissario interpretato da Esposito fino a Sant’Antimo e alla città tedesca di Amburgo.

Fonte: TecnoAndroid