Smart TV Hisense 75″ Mini-LED 4K a prezzo bomba: su Amazon risparmio del 20%

La smart TV Hisense 75″ Mini-LED 165Hz 4K 2025 75U72Q Pro è un dispositivo che giunge sul mercato al fine di conquistare il maggior numero possibile di utenti. Una soluzione progettata e realizzata dal costruttore Hisense per offrire un dispositivo ricco di funzionalità e, di conseguenza, in grado di offrire un’esperienza d’uso ottimale.

Chiunque può vivere un piacere visivo con QLED Colour. Ogni fotogramma è ricco, vibrante e realistico, evidenziando qualsiasi colore dal più tenue al più vibrante. Ecco perché oggi questo modello rappresenta una delle migliori scelte presenti sul mercato. Con lo sconto proposto da Amazon diventa ancora più interessante perché il rapporto qualità/prezzo aumenta ulteriormente.

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Smart TV Hisense 75″ Mini-LED 165Hz 4K in offerta su Amazon

Quale momento migliore, se non questo, per acquistare un dispositivo nuovo per guardare contenuti preferiti direttamente dal divano di casa? Non importa una stanza illuminata dal sole o una luce notturna, i riflessi non interferiranno più con la visione. L’Anti-Reflection PRO di Hisense contrasta i riflessi indesiderati e garantisce che lo schermo visualizzi esattamente come dovrebbe: pura genialità cinematografica. Tale caratteristica consente, dunque, di posizionare questa Smart TV in qualunque angolo della vostra abitazione.

Da tempo volete guardare i contenuti preferiti con dettagli incredibili? Tutto ciò è possibile perché questo modello Hisense consente di sbloccare il potenziale di ogni formato HDR, inclusi Dolby Vision IQ, HDR 10+Adaptive, HDR 10, HLG, ottenendo dettagli perfetti, colori arricchiti e contrasto profondo. Oltre all’eccellente qualità visiva che questa smart TV offre, non manca un impianto audio di qualità. Il suono risulta essere raffinato da tutte le angolazioni. Profondità più ricche e altezze più nitide del Surround multicanale 2.1.2, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva.

Amazon vi consente di acquistare questa magnifica Smart TV Hisense 75″ Mini-LED 165Hz 4K al prezzo di soli 1.115 euro grazie allo sconto del 20%.