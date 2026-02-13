Friggitrice Philips Airfryer Serie 3000 oggi in regalo su Amazon, costa solo 86,90€

Con una fantastica offerta a tempo proposta dal colosso dell’e-commerce Amazon, oggi avete l’opportunità di acquistare la friggitrice Philips Airfryer Serie 3000 al costo di soli 86,90 euro anziché 149,99 euro. Una friggitrice pensata per rispondere alle esigenze di chiunque grazie alla capacità sufficiente per tutti i pasti della famiglia. Può contenere fino a 800 grammi di verdure, 6 cosce di pollo, 4 tranci di salmone o 5 muffin.

Tale soluzione consente di gustare cibi deliziosi con fino al 90% di grassi in meno. Il design a stella brevettato fa circolare l’aria calda velocemente intorno e dentro il cibo, garantendo cottura uniforme dentro e fuori per piatti fatti in casa perfetti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Friggitrice Philips Airfryer Serie 3000 con uno sconto folle

Non una soluzione qualunque ma una friggitrice pensata per rispondere alle esigenze di chiunque grazie alla capacità sufficiente per tutti i pasti della famiglia. Può contenere fino a 800 grammi di verdure, 6 cosce di pollo, 4 tranci di salmone o 5 muffin. Sono ben 16 le modalità di cottura che il costruttore ha deciso di implementare in fase di progettazione.

Possibile, infatti, cucinare al forno, alla griglia, scongelare e riscaldare. Le impostazioni vanno da 40℃ e possono durare fino a 24 ore per la disidratazione e la fermentazione. Se avete sempre desiderato avere a portata di mano un device in grado di consentire di gustare cibi deliziosi con fino al 90% di grassi in meno, la Philips Airfryer Series 3000 è perfetta per voi.

Come già anticipato, il design a stella brevettato fa circolare l’aria calda velocemente intorno e dentro il cibo, garantendo cottura uniforme dentro e fuori per piatti fatti in casa perfetti. Con l’offerta a tempo proposta dal colosso Amazon potete finalmente cucinare in pochissimo tempo e soprattutto senza l’aggiunta di grassi. La friggitrice Philips Airfryer Serie 3000 può essere acquistata approfittando dello sconto del 42% al costo di soli 86,90 euro.