RingConn aggiorna l’app: ora puoi registrare manualmente i sintomi del mal di testa

RingConn continua a lavorare sul software che accompagna i suoi smart ring e, a poco più di un mese dall’ultimo update, rilascia una nuova versione dell’app companion per Android e iOS. L’aggiornamento porta l’app alla release 3.15.0 e introduce alcune novità interessanti, tra cui una funzione richiesta da tempo: la possibilità di annotare manualmente i sintomi del mal di testa. Non si tratta di un semplice ritocco grafico o di una manutenzione ordinaria. Accanto alle classiche ottimizzazioni e correzioni di bug, questa versione amplia in modo concreto le capacità di monitoraggio della salute, rafforzando l’idea che lo smart ring non sia solo un tracker passivo, ma uno strumento di supporto più consapevole e personalizzabile.

Cosa cambia con la versione 3.15.0

Il changelog ufficiale parla di miglioramenti alle preferenze di notifica, di una gestione più chiara dello stato GPS nella modalità Esercizio e di interventi generali su stabilità e bug fixing. Tuttavia, non tutte le novità sono elencate in modo esplicito. Tra le modifiche visibili c’è una nuova voce all’interno delle impostazioni delle notifiche. Nel percorso “Io > Impostazioni app > Impostazioni di notifica” compare ora l’opzione “Notifiche di servizio”, attiva di default. Attivandola, l’utente accetta di ricevere comunicazioni di servizio tramite SMS, email o altri canali.

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La descrizione è piuttosto generica e non entra nel dettaglio sul contenuto di queste notifiche. È plausibile che si tratti di avvisi legati allo stato dell’account, aggiornamenti importanti o comunicazioni operative. In ogni caso, si tratta di un’aggiunta che rende più strutturata la gestione delle comunicazioni tra azienda e utente.

Arriva il diario dei sintomi del mal di testa

La novità più interessante riguarda però il monitoraggio della cefalea. Finora l’app RingConn poteva rilevare automaticamente potenziali episodi di mal di testa, basandosi sui parametri raccolti dallo smart ring e inviando eventuali notifiche all’utente. Con la versione 3.15.0 cambia approccio: ora è possibile registrare manualmente i sintomi. L’opzione si trova nel percorso “Io > Avvisi salute > Sintomi di cefalea”. Una volta attivato il monitoraggio, l’utente può inserire un nuovo episodio e dettagliare diversi aspetti.

È possibile indicare il livello di intensità, scegliendo tra normale, lieve, moderato o grave. Si possono aggiungere sintomi associati come nausea, vomito o altre manifestazioni, con la possibilità di personalizzare le voci. L’app consente anche di specificare possibili cause, tra cui alcol, caffeina o altri fattori, e di aggiungere note testuali. Le informazioni vengono raccolte in una sorta di diario dedicato, che permette di avere uno storico chiaro degli episodi registrati manualmente. Nella schermata è presente anche un pulsante per terminare il monitoraggio, nel caso in cui l’utente voglia interrompere la registrazione.