RingConn Smart Ring: l’ultimo update aggiunge Connessione Salute

Quando parliamo di smart ring e di Salute, ovviamente un nome decisamente autorevole è quello di RingConn, i suoi Anelli smart infatti sono decisamente apprezzati dalla community grazie alle caratteristiche garantite e soprattutto alle ottime prestazioni per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, recentemente la società ha rilasciato un nuovo update per quanto riguarda la sua applicazione companion per Android che introduce due interessanti novità, una riguarda il monitoraggio del sonno mentre l’altra riguarda la possibilità di attivare il supporto a Connessione Salute, scopriamo meglio di cosa si tratta.

Due importanti novità

Per quanto riguarda connessione Salute, prima di parlarvene, c’è da fare una premessa, nello specifico tutte le applicazioni di monitoraggio della salute Android precedentemente facevano capo a Google Fit, la quale Faceva davvero e proprio centro di raccolta delle informazioni in merito allo stato di salute degli utenti permettendo poi di creare veri e propri report, tale piattaforma però è stata completamente dismessa da Google è molto presto le api saranno ritirate, di conseguenza tutte le piattaforme per l’acquisizione di dati sulla salute stanno effettuando la migrazione dei dati verso la piattaforma Connessione Salute, ora anche RingConn si aggiunge all’elenco e infatti non appena aggiornata l’applicazione, la quale arriva alla versione 3.10, l’utente vedrà apparire un pop up all’interno del quale gli viene notificata alla cessazione dei servizi Google fit e poi mostrata la richiesta di attivazione della sincronizzazione dei dati con Connessione Salute.

Per quanto riguarda invece il monitoraggio del sonno, la novità risiede nel fatto che d’ora in avanti l’applicazione sarà in grado di creare dei veri e propri report mensili in merito le apnee notturne che sperimenta l’utente, ciò ovviamente consentirà un migliore controllo del proprio stato di salute durante il sonno permettendo all’utente di confrontare i dati raccolti nell’arco di periodi più lunghi, elemento certamente gradito a chi ne ha bisogno.