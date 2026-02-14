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Apple: M5 Pro e M5 Max sono lo stesso chip?

Apple potrebbe unificare M5 Pro e Max in un solo chip configurabile, semplificando produzione e personalizzazione dei MacBook Pro.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
Apple M5 Pro Max

Da settimane si continuano ad emergere indiscrezioni riguardo il prossimo lancio in casa Apple. I protagonisti, questa volta, sarebbero i futuri MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max. A tal proposito, è arrivata una teoria che, se fosse vera, cambierebbe un po’ le carte in tavola. Tutto nasce da una piccola anomalia scovata nel codice di iOS 26.3. Si parla di riferimenti a M5 Max e M5 Ultra, ma nessuna traccia esplicita di un M5 Pro. Un’assenza che potrebbe sembrare irrilevante, ma quando si parla di Apple anche i dettagli minuscoli diventano terreno fertile per speculazioni. A raccogliere il filo è stato Vadim Yuryev, volto noto di Max Tech, che ha avanzato un’ipotesi intrigante. Secondo tale lettura, Apple potrebbe non lanciare due chip distinti (Pro e Max), ma un unico design di base. Differenziato poi tramite configurazioni: stesso chip, ma con CPU, GPU e RAM abilitate in misura diversa.

Apple: chip M5 Pro e Max diventano uno?

Secondo tale visione il chip “M5 Pro” diventerebbe semplicemente una versione ridotta dell’M5 Max, ottenuta disattivando alcuni core o limitando certe componenti. Si tratta di una pratica comune nel mondo dei semiconduttori, nota come binning. Ovvero si produce un lotto di chip e quelli funzionanti diventano i modelli top, mentre gli altri, con piccoli difetti o margini inferiori, vengono “ridimensionati” e venduti come versioni meno potenti. Risultato? Costi di progettazione più bassi, produzione semplificata e resa complessiva migliore.

A dare ulteriore peso alla teoria c’è poi la questione del packaging SoIC. I report parlano di un approccio più evoluto, potenzialmente di derivazione server, con un packaging 2.5D (SoIC-mH) pensato per migliorare dissipazione del calore e flessibilità architetturale. Ciò significa che CPU e GPU potrebbero essere separati fisicamente all’interno del sistema, permettendo combinazioni più modulari.

Infine, c’è quel cambiamento silenzioso ma significativo nello store Apple: via i preset, dentro la personalizzazione completa. Una decisione che sembrerebbe coerente con una strategia che punta a rendere la configurazione più centrale nell’esperienza d’acquisto.
Ovviamente è utile sottolineare che si tratta solo di rumor. Non resta che attendere l’arrivo di maggiori informazioni da parte di Apple.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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