YouTube Music: una funzione amatissima ora è solo Premium

Negli ultimi mesi Google nelle vesti di YouTube ha portato avanti dei test che adesso sono arrivati a conclusione e porteranno ad un cambiamento che probabilmente non sarà gradito da tutti gli utenti gratuiti presenti all’interno di YouTube Music, nello specifico pare che l’azienda stia implementando sul larga scala un paywall in merito alla visualizzazione dei testi delle canzoni, tale funzionalità infatti diventerà esclusiva degli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium.

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Brutta notizia all’orizzonte

In parole povere per visualizzare i testi delle canzoni che stiamo ascoltando sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium o YouTube Music Premium, nello specifico una volta che la novità viene implementata gli utenti all’interno della schermata di riproduzione visualizzeranno in alto una nuova scheda che le informerà del numero di visualizzazioni rimanenti a disposizione prima di dover utilizzare per forza un account Premium, nello specifico la piattaforma garantisce cinque testi gratuiti prima di dover necessariamente attivare un abbonamento, una volta esauriti questi cinque testi però gli utenti potranno leggere soltanto le prime righe mentre la restante parte resterà scoperta e non sarà possibile scorrerla.

Il colosso ha iniziato a testare questa modifica da un paio di mesi e adesso sembra che si è iniziata già la diffusione a livello globale, di conseguenza o avete un abbonamento o per i testi dovrete rivolgervi al web, ricordiamo nello specifico che YouTube Music Premium è disponibile in Italia al costo di 10,99 € al mese con due mesi di prova gratuita inclusi, ulteriori informazioni sono ovviamente disponibili all’interno del sito ufficiale dedicato al piano di abbonamento.

Si tratta sicuramente di un colpo di scena da non sottovalutare al quale la community potrebbe reagire in modi decisamente inaspettati, sicuramente tutti gli utenti free che per principio non vogliono pagare un abbonamento potrebbero emigrare verso un altro tipo di soluzione, staremo a vedere cosa risponderà al mercato.