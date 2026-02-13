Spotify: record di utenti e profitti nell’ultimo trimestre

Il quarto trimestre 2025 ha consegnato a Spotify la crescita più alta di MAU mai registrata. L’azienda ha comunicato un aumento di 38 milioni di utenti rispetto al trimestre precedente, raggiungendo quota 751 milioni, con un progresso annuo dell’11%. Gli abbonati Premium sono saliti a 290 milioni, in aumento del 10%. I ricavi hanno toccato 4,5 miliardi di euro, mentre l’utile operativo ha raggiunto 701 milioni di euro, superando le previsioni su tutti gli indicatori principali. Alex Norström ha spiegato che il periodo si è distinto per il massimo storico nelle aggiunte nette di utenti mensili attivi. Ha segnalato così una traiettoria di crescita legata a un’offerta sempre più estesa. Nel corso dell’anno la piattaforma ha versato 11 miliardi di dollari all’industria musicale, cifra indicata come il più alto pagamento annuale mai effettuato.

Dalla musica alla tecnologia per l’audio

Daniel Ek ha descritto la trasformazione in piattaforma tecnologica per l’audio, sottolineando che lo sviluppo non riguarda soltanto la musica, ma anche podcast, libri, video e live. Tra le iniziative più visibili spicca Wrapped 2025, definito il più grande di sempre con 300 milioni di utenti coinvolti e 630 milioni di condivisioni social in 56 lingue. Le Prompted Playlist hanno introdotto l’uso dell’intelligenza artificiale per una personalizzazione più spinta dell’ascolto. È stata inoltre attivata la possibilità di seguire città e luoghi, ricevendo aggiornamenti sui concerti. L’area audiolibri ha visto l’estensione della versione Premium a Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Monaco, insieme ai Recap che aiutano a riprendere la trama senza anticipazioni. Con Page Match è stata avviata su Spotify la sincronizzazione tra libri cartacei e versioni audio, mentre la collaborazione con Bookshop.org consente agli utenti di Stati Uniti e Regno Unito di acquistare volumi fisici direttamente dall’app.

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Il Spotify Partner Program si è ampliato poi ai Paesi nordici, rafforzando il legame con creatori e podcaster locali. Sul fronte video, la funzione Music Video è entrata in fase beta per gli utenti Premium di USA e Canada, ampliando l’esperienza oltre l’audio. Anche le collaborazioni sportive restano centrali: l’accordo con il Barcellona è stato prolungato fino al 2030, consolidando la presenza del marchio nel calcio europeo.