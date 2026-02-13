Google Foto porta “Crea con l’AI” anche su iPhone e iPad

La funzione “Crea con l’AI” di Google Foto inizia a sbarcare anche su iOS. Dopo essere stata disponibile per tempo su Android, Google ha confermato l’avvio del rollout per iPhone e iPad in alcuni mercati selezionati. L’Italia, al momento, non rientra tra i Paesi coinvolti, ma l’estensione dovrebbe arrivare gradualmente anche altrove.

Modelli creativi e integrazione con Gemini

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“Crea con l’AI” introduce una serie di template predefiniti che permettono di trasformare le immagini in modo creativo, combinando opzioni generiche e personalizzabili. Google ha spiegato che il catalogo dei modelli verrà aggiornato nel tempo, con nuove idee e stili pronti ad arricchire l’esperienza.

Alcune funzionalità più avanzate saranno legate ai requisiti richiesti per l’integrazione con Gemini all’interno dell’app. Questo significa che non tutte le opzioni saranno immediatamente disponibili per ogni utente, ma dipenderanno dal profilo e dalle impostazioni abilitate.

Modifiche generative a partire dalle foto esistenti

L’obiettivo della funzione è rendere più semplice la creazione di contenuti generativi partendo da immagini già presenti nella libreria. Attraverso “Crea con l’AI” diventa possibile, ad esempio, isolare una persona o un oggetto da una foto per utilizzarlo in nuove composizioni.

Tra le trasformazioni possibili figurano ritratti in stile professionale, reinterpretazioni in chiave action figure oppure versioni cartoon legate a passioni e interessi personali. Si tratta di strumenti che ampliano l’uso tradizionale dell’app, spostando il focus dalla semplice archiviazione alla rielaborazione creativa.

Da archivio fotografico a piattaforma creativa

Con questa novità, Google Foto si propone come qualcosa di più di un album digitale. L’integrazione di strumenti basati su intelligenza artificiale punta a trasformare l’app in una piattaforma per la produzione di immagini personalizzate, aprendo anche alla creazione di contenuti leggeri e condivisibili. Bisognerà attendere ancora un po’ in quanto Google ha avviato il rollout per tutti che sarà graduale. La novità è dunque in arrivo per chiunque.