Unieuro lancia nuove offerte casa su elettrodomestici e piccoli apparecchi

Unieuro ha avviato una nuova campagna di offerte dedicate ai prodotti per la casa, introducendo sconti su elettrodomestici, piccoli apparecchi e soluzioni per la gestione domestica. Le promozioni, valide per un periodo limitato, coinvolgono diverse categorie merceologiche presenti nel catalogo della catena e riguardano modelli selezionati di marchi noti nel settore. L’iniziativa rientra nel calendario promozionale del retailer e interessa sia i punti vendita fisici distribuiti sul territorio sia i canali ufficiali online. Tra i prodotti interessati figurano soluzioni per la cucina, la cura del bucato e la pulizia domestica, con ribassi applicati su articoli scelti per la nuova fase promozionale.

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Offerte wow per la casa

Unieuro punta sull’eleganza nascosta con la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti, proposta a 479 euro, ideale per mantenere l’ambiente pulito e ordinato. Per chi ama sperimentare ricette senza complicazioni, il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 è in promo inoltre a 249,90 euro, perfetto per dolci e arrosti sempre riusciti. Le cene con amici diventano più leggere grazie alla lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro oppure alla Whirlpool da incasso WIO, silenziosa e discreta, a 439 euro, mentre la precisione ai fornelli è affidata al piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR in offerta a 169 euro.

Anche la pausa caffè ha il suo spazio con la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro e la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro, due modelli pratici e dal design accattivante. In lavanderia, Unieuro propone poi la lavatrice Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, pensata per programmi rapidi e consumi equilibrati. Per conservare meglio alimenti e freschezza, il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN è disponibile a 519 euro, unendo capacità e stile. Con Unieuro, ogni scelta diventa un upgrade intelligente.