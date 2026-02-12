POCO C85 è in offerta a 100 euro: Amazon impazzisce con il nuovo sconto

POCO C85 è lo smartphone che oggi ci sentiamo di consigliare agli utenti che vogliono spendere solamente 100 euro sull’acquisto di un prodotto di buona fattura, sia per quanto riguarda il design che le specifiche tecniche effettive dello stesso. Dimensionalmente può essere a tutti gli effetti considerato in linea con gli standard del periodo, essendo comunque un prodotto da 205 grammi di peso con 171,56 x 79,47 x 7,99 mm di spessore, si tiene senza troppi problemi in mano, o nella tasca dei pantaloni; sebbene la back cover sia plastica, il suo design è assolutamente piacevole alla vista e al tatto.

Il display guadagna in dimensioni, come sempre accade per la fascia bassa del settore della telefonia mobile, raggiungendo per la precisione 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 720 x 1600 pixel, sempre un IPS LCD con densità di 254 ppi, passando anche per refresh rate a 120Hz e oltre 16 milioni di colori. Il processore è il MediaTek Helio G81 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, sempre con GPU Mali-G52 MC2, oltre comunque a 8GB di RAM (la memoria interna, dipendentemente dalla versione acquistata, è comunque espandibile con microSDXC).

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POCO C85: che occasione su Amazon per poco tempo

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare sul POCO C85 è davvero uno dei migliori del periodo, se considerate che comunque la spesa finale per il suo acquisto sarà di soli 101 euro, contro i 149 euro previsti in origine di listino (riduzione effettiva di circa il 33%). Potete ordinarlo subito a questo link.

In fase d’acquisto potrete scegliere tra tre colorazioni differenti, quella mostrata nel nostro articolo è indubbiamente la più economica, ma nulla vi viete di optare per una variante differente (i prezzi variano di circa 10 euro).