Windtre lancia le promo senza limiti per tutti a costi top

Al giorno d’oggi, un elemento che non può assolutamente mancare nella nostra routine quotidiana sono i gigabyte di traffico dati per navigare quando siamo lontani dal Wi-Fi domestico, ogni utente ha bisogno infatti della propria quantità mensile in modo da svolgere le attività di cui ha bisogno quando utilizza il proprio smartphone.

Di conseguenza tutti gli utenti hanno bisogno di trovare l’offerta più adatta ai loro bisogni per poi attivarla e utilizzarla, un elemento imprescindibile da questo punto di vista dunque sono i cataloghi di offerte dei vari provider che vanno letti con attenzione in modo da recuperare la promozione che reputiamo più adatta alle nostre esigenze.

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Per darvi una mano in questa dinamica che può risultare spigolosa, visto l’enorme numero di offerte disponibile oggi vi portiamo due promozioni lanciate da WINDTRE che sono caratterizzate da un elemento importante, sono entrambe promo con traffico dati illimitato e pensate dunque per coloro che vogliono navigare sul web davvero senza limiti.

Due offerte per accontentare tutti

Le offerte in questione di base sono molto simili ma anche diverse, la prima è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore virtuale e garantisce la bellezza di traffico dati in connettività 5G illimitato con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo mensile è di 9,99 €, la seconda promozione invece è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero e offre gigabyte di traffico in 5G illimitati con 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, il costo ammonta nuovamente a 9,99 €, in entrambi i casi i primi 200 GB di navigazione saranno con la velocità massima completamente sbloccata dopodiché la velocità sarà ridotta a 10 Mb per secondo (adatta per social, Netflix in HD ma stretta per guardare contenuti in 4K).

Se siete interessati, potete procedere all’attivazione direttamente sul sito ufficiale di WINDTRE e potrete scegliere tra il formato Sim fisica oppure il formato Sim elettronica.