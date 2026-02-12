MediaWorld è follia: prezzi stracciati su un brand famosissimo

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Prodotti Apple solo ora in promozione

Per chi punta su velocità e design, lo iPhone Air 256GB Nero siderale a 899 euro è una scelta perfetta, leggero e sempre reattivo. Gli utenti più creativi possono affidarsi all’iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB e 256GB Argento a 1349 euro, ideale per video, grafica e multitasking. Gli amanti della musica e del silenzio possono contare sulle AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 169 euro, pratiche e leggere.

Chi ama allenarsi o affrontare avventure all’aperto troverà nel Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio naturale da 49 mm a 899 euro un compagno affidabile. La produttività mobile cresce grazie alla Magic Keyboard Folio per iPad A16 11ª generazione a 279 euro e alla Magic Mouse Multi-Touch nera a 99 euro, perfetti per avere una scrivania ordinata e funzionale. Infine, chi ama disegnare o prendere appunti con precisione può scegliere la Apple Pencil Pro a 135 euro. Con queste proposte, MediaWorld rende facile scegliere i prodotti Apple giusti per ogni momento e per ogni tipo di utente, garantendo esperienza e convenienza in un unico store.