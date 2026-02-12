Microsoft trasforma Xbox in piattaforma Windows 11
La prossima Xbox diventa un PC da gaming basato su Windows 11, aperto a store alternativi e compatibile con tutte le generazioni.
187 Quello che sta emergendo dalle indiscrezioni sulla prossima Xbox assomiglia sempre meno alla classica “nuova console” e sempre di più a un cambio di mentalità vero e proprio. Il report di Windows Central, basato su fonti interne che sanno il fatto loro, non fa che mettere nero su bianco una sensazione che aleggia da tempo: Microsoft non vuole più costruire una scatola chiusa da mettere sotto la TV, ma una piattaforma. E la piattaforma, questa volta, si chiama apertamente Windows 11.