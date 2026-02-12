Microsoft trasforma Xbox in piattaforma Windows 11

La prossima Xbox sarà più PC che console

Console o PC? Microsoft sfida le regole del gaming

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Quello che sta emergendo dalle indiscrezioni sulla prossimaassomiglia sempre meno alla classica “nuova console” e sempre di più a un cambio di mentalità vero e proprio. Il report di, basato su fonti interne che sanno il fatto loro, non fa che mettere nero su bianco una sensazione che aleggia da tempo:non vuole più costruire una scatola chiusa da mettere sotto la TV, ma una piattaforma. E la piattaforma, questa volta, si chiama apertamenteL’idea è piuttosto chiara: la nuovasarà, a tutti gli effetti, un. Non un PC qualunque, però. Parliamo di una macchina progettata per avviarsi direttamente in un’esperienza “console-first”, con un’interfacciapensata per il salotto, il controller e l’immediatezza. Sotto il cofano, però, ci sarà, con tutto quello che comporta. Il riferimento più vicino è l’di, dove l’ambientegira sopra, i processi superflui vengono messi a tacere e il gioco ha la priorità assoluta, ma con la porta del desktop sempre lì, pronta ad aprirsi quando serve. Questo approccio risolve diversi problemi in un colpo solo. La, ad esempio, resta totale: giochie anche titoli più vecchi continueranno a funzionare. In più, l’essere basata suapre automaticamente alla possibilità di usare store alternativi come, una mossa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza nel mondo console. Non più un ecosistema chiuso, ma un punto d’accesso privilegiato al, con il marchioa fare da garante di semplicità. Ed è qui che entra in gioco il concetto di “”, chesta spingendo sempre più apertamente. La prossimanon sarà l’unicapossibile. Ci sarà un modello prodotto direttamente da, probabilmente affiancato da un, ma accanto a questi potranno convivere dispositivi firmati da altri produttori, un po’ come succede oggi con ie la lineae compagnia potrebbero proporre le loro “”, diverse per prezzo e prestazioni, ma unite dalla stessa base software. Sul fronte hardware, qualcosa si muove già.ha confermato che lo sviluppo del, nome in codice, procede bene in vista di un possibile debutto nel 2027. Internamente, però, quella data viene vista più come un obiettivo ideale che come una scadenza rigida. Il vero nodo non è tanto il silicio, quanto il software., così com’è oggi, non è esattamente sinonimo di affidabilità e leggerezza, soprattutto in ambito gaming da salotto. Non a casoavrebbe intenzione di dedicare tutto il 2026 a rimettere mano al sistema operativo, adattandolo davvero a questo nuovo ruolo.Nel frattempo,non spariranno affatto. Anzi, potrebbero vivere più a lungo del previsto, anche perché il mercato sta dimostrando che dispositivi meno potenti, comeo la futura, continuano a essere estremamente rilevanti per gli sviluppatori. La vera incognita riguarda itradizionali: sarà possibile attivare una sorta di “” su? E soprattutto,sarà finalmente all’altezza di una promessa così ambiziosa? Un po’ di scetticismo è naturale, ma c’è un precedente che vale la pena ricordare. Ilgirava su, con un’interfaccia cucita su misura. All’epoca sembrava una follia, oggi è una curiosità storica. Forsesta provando a fare qualcosa di simile, ma su scala infinitamente più grande. E se funzionerà, la parola “console” potrebbe non significare più quello che abbiamo sempre pensato.